Trabzon'da şehit mezarındaki bayrağı değiştirirken akıma kapılarak ölen zabıta toprağa verildi Trabzon'un Akçaabat ilçesinde, şehit mezarındaki bayrağı değiştirmek isterken elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden zabıta memuru, toprağa verildi.

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde, şehit mezarındaki bayrağı değiştirmek isterken elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden zabıta memuru, toprağa verildi.

Kaçak yapılarla ilgili denetim için Hıdırnebi Yaylasına giderken Kuruçam Mahallesi'nde bir şehit mezarında yıpranan Türk bayrağını değiştirmeye çalışırken elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden Akçaabat Belediyesinde görevli zabıta memuru Rüstem Çabuk (37) için Atatürk Parkı'nda tören düzenlendi.

Törende konuşan Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, hayatını kaybeden Çabuk'un ailesine sabır diledi.

Daha sonra Yıldızlı Merkez Camisine götürülen Çabuk'un cenazesi, burada kılınan cenaze namazının ardından aile kabristanlığına defnedildi.

Kaynak: AA