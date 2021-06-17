Trabzon'da Şehit Eren Bülbül Kütüphanesi'nin açılışı yapıldı
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Trabzon'da Şehit Eren Bülbül Kütüphanesi'nin açılışı yapıldı

Trabzon'da Şehit Eren Bülbül Kütüphanesi'nin açılışı yapıldı
Anadolu Ajansı / Duygu Avunduk - Haberler | Güncel

Trabzon'un Ortahisar ilçesindeki Aydınlıkevler İmam Hatip Ortaokulu'nda oluşturulan kütüphaneye şehit Eren Bülbül'ün ismi verildi.

Trabzon'un Ortahisar ilçesindeki Aydınlıkevler İmam Hatip Ortaokulu'nda oluşturulan kütüphaneye şehit Eren Bülbül'ün ismi verildi.

Tüm Şehit Çocukları Yardımlaşma Derneğinin desteğiyle oluşturulan ve Maçka ilçesinde teröristlerle sağlanan sıcak temas sırasında şehit olan 15 yaşındaki Eren Bülbül'ün ismi verilen kütüphanenin açılışı yapıldı.

Vali İsmail Ustaoğlu, törende yaptığı konuşmada, şehidin isminin verildiği kütüphaneden faydalanacak çocukların Eren'i unutmayacağını ifade ederek, "Eren yavrumuz artık sadece Ayşe annemizin yavrusu değil, onu 83 milyonun her birinin evladı olarak görüyoruz ve inanıyoruz." dedi.

Kütüphanelerin ve okumanın önemine de değinen Ustaoğlu, şunları kaydetti:

"Tabii ki kültürlerin oluşmasında ve medeniyetlerin inşasında kütüphanelerin ayrı bir yeri vardır. Bu anlamda da istiyoruz ki her bir okulumuzda zengin kütüphanelerde çocuklarımızın istifade edebileceği güzel ortamları inşa edelim. Bu anlamda da Tüm Şehit Çocukları Yardımlaşma Derneğinin, Türkiye genelinde başlattığı ve sayısı da yüzleri, binleri bulan bu güzel hizmetin ilimizde de bugün yine bir okulumuzda açılışını yapıyoruz Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. İnşallah kütüphanelerimizin devamı da gelir."

"Şehitlerimizin ismini taşıyan 68 kütüphanemiz oldu"

Derneğin genel başkanı Meltem Kaya da şehitlerden birinin daha ismini taşıyan kütüphaneyi Trabzon'a kazandırmanın mutluluğunu yaşadığını belirterek, "Eren Bülbül'ün ismini taşıyan kütüphaneyi açıyoruz, açmaya da devam edeceğiz. Türkiye genelinde şehitlerimizin ismini taşıyan 68 kütüphanemiz oldu. Şehitlerimizin aziz hatıralarını yaşatmak, çocuklarımızı dijital ortamdan uzaklaştırmak ve araştırarak öğrenmelerini sağlamak için bu çalışmamıza devam edeceğiz. Şehidimiz Eren'in annesi Ayşe Bülbül'e de teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Şehidin annesi Ayşe Bülbül ise kütüphanenin açılmasında emeği geçenlere teşekkür ederek, oğlunun ismi unutulmadığı için mutlu olduğunu anlattı.

Bülbül, oğlunun isminin yaşatıldığını gördükçe gururlandığını dile getirerek, "Çok duygulanıyorum. Benim yavrum küçük yaşta şehit oldu ama sizler de onun acısını unutmadınız. Herkese duacıyım. Yavrumu unutmayan herkesten Allah razı olsun. Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine de sabır diliyorum." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından, kütüphanenin yapımında emeği geçenlere il protokolü tarafından plaket verildi.

Daha sonra Şehit Eren Bülbül Kütüphanesi'nin açılışı gerçekleştirildi. İl protokolüyle kütüphaneyi gezen anne Bülbül, oğlunun fotoğraflarını görünce duygusal anlar yaşadı. Açılışa gelen veliler, Bülbül'ü teselli ederek destek verdi.

Okulun öğrencilerinden Emine Durmuş, "Kütüphanemize Eren'in ismi verildi. Biz de onun gibi olmaya çalışmalıyız." şeklinde konuştu.

Şehitle aynı ismi taşıyan öğrenci Eren Üçüncü ise "Eren Bülbül'ün isminin yaşatılması adına okulumuzda açılan kütüphaneye onun adı verildi. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Duygu Avunduk

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Trabzon'da Şehit Eren Bülbül Kütüphanesi'nin açılışı yapıldı - Haberler
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