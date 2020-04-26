Trabzon'da kabir yerleri internetten öğrenilebilecek
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Sağlık Bakanlığı, Trabzon, Güncel, Haber

Trabzon'da kabir yerleri internetten öğrenilebilecek

Trabzon Büyükşehir Belediyesince "Akıllı Kent" uygulaması kapsamında hizmete sunulan Mezarlık Bilgi Sistemi ile vatandaşların artık yakınlarının kabirlerinin yerini internet üzerinden öğrenebileceği bildirildi.

26.04.2020 16:32 | Son Güncelleme: 26.04.2020 16:32
Trabzon'da kabir yerleri internetten öğrenilebilecek

Trabzon Büyükşehir Belediyesince "Akıllı Kent" uygulaması kapsamında hizmete sunulan Mezarlık Bilgi Sistemi ile vatandaşların artık yakınlarının kabirlerinin yerini internet üzerinden öğrenebileceği bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Mezarlık Bilgi Sistemi ile yakınları vefat eden vatandaşların, Mezarlıklar Dairesi Başkanlığını aramalarına gerek kalmayacağı belirtildi.

Daha önce yakınları vefat eden kişilerin Mezarlıklar Dairesi Başkanlığına yaptıkları ölüm bildirim işlemlerinin, bundan sonra Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı Mezarlık Bilgi Sistemi üzerinden hayata geçirilebilecekleri kaydedilen açıklamaya şöyle devam edildi:

"Yeni uygulama sayesinde vefat eden bir kişinin bilgileri Sağlık Bakanlığı ile entegre şekilde çalışan Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı sisteminde de görülmüş olacak. Daha önceleri sadece Büyükşehir Belediyesine anons için müracaat edenlerin kayıtlarının alındığı sisteme, artık vefat edenlerin tümünün işlenmesi hedefleniyor."

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, kabir ziyaretlerinin kültürde çok önemli yeri bulunduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız da dahil olmak üzere herkes trabzon.bel.tr adresimizden Mezarlık Bilgi Sistemi'ne girerek yakınlarına ait mezarlıkların fotoğraflarını görebilecekler. Bunun için sadece ad ve soyadının yazılması yeterli. Son zamanlarda bazı basın yayın organlarında 'Trabzon'da ölüm oranları arttı' şeklinde haberler yer alıyor. Bunun nedeni daha önceleri sadece anons için belediyemize müracaat edenlerin kaydı tutulurken, şimdi tüm vefat edenleri sistemimize yüklüyoruz. Ayrıca yurt içinden ve yurt dışından gelen cenazelerimize nakil ve defin hizmeti veriyoruz."

Kaynak: AA

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