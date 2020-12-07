Trabzon'da balıkçı barınağı yandı
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Trabzon'da balıkçı barınağı yandı

07.12.2020 22:25 | Son Güncelleme: 07.12.2020 22:29
Trabzon'da balıkçı barınağı yandı

TRABZON'un Akçaabat ilçesinde çıkan yangında bir balıkçı barınağı kullanılamaz hale geldi.

TRABZON'un Akçaabat ilçesinde çıkan yangında bir balıkçı barınağı kullanılamaz hale geldi.

İlçenin Yıldızlı Mahallesinde akşam saatlerinde bir balıkçı barınağında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Akçaabat İtfaiye Grup Amirliği personelleri yangını kısa sürede söndürdü. Yangında balıkçı barınağı kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.


Trabzon'da balıkçı barınağı yandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selman KUTLU

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