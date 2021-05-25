Toroslar'da asfalt çalışmaları sürüyor
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Toroslar'da asfalt çalışmaları sürüyor

Toroslar'da asfalt çalışmaları sürüyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Toroslar Belediyesinin, ilçe genelinde sıcak asfalt serim çalışmalarına aralıksız devam ettiği bildirildi.

Toroslar Belediyesinin, ilçe genelinde sıcak asfalt serim çalışmalarına aralıksız devam ettiği bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri bu kapsamda, Portakal Mahallesi'nde finişerle asfalt serim, Demirtaş, Çavuşlu, Toroslar, Tozkoparan ve Sağlık mahallelerinde ise sıcak asfalt çalışmaları gerçekleştirdi. Ekipler, asfalt çalışmalarının yanı sıra ihtiyaç duyulan birçok sokakta da yol bakım, onarım ve kilit parke çalışmalarına devam ediyor.

"İlçemizi güçlü yarınlara taşıyoruz"

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, hem merkezde hem yaylalarda yol yapım çalışmalarının eş zamanlı olarak koordineli bir şekilde yürütüldüğünü söyledi.

Yılmaz; "İlçemizin birçok noktasında asfalt serim ve kaldırım çalışmaları yaparak hemşehrilerimize daha kaliteli ulaşım imkanı sağlıyoruz. Ekiplerimiz sahada büyük bir özveriyle çalışmalarına devam ediyor. İmardan ulaşıma, spordan turizme ve sosyal belediyeciliğe kadar çevik belediyecilik anlayışla hayata geçirdiğimiz ve devam ettiğimiz hizmetlerimizle Toroslarımızı güçlü yarınlara taşıyoruz" dedi.

Yollarının yenilenerek daha modern bir görünüme kavuştuğunu belirten mahalle sakinleri ise Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz'a ve ekibine teşekkür etti. - MERSİN

Toroslar'da asfalt çalışmaları sürüyor
Toroslar'da asfalt çalışmaları sürüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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