Tokyo'da günlük vak'a sayısında yeni rekor Japonya'nın başkenti Tokyo'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınının başlamasından bu yana en yüksek günlük vak'a sayısı kaydedildi.

Japonya'nın başkenti Tokyo'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınının başlamasından bu yana en yüksek günlük vak'a sayısı kaydedildi. Başkentte tespit edilen 224 yeni vak'a, ülke genelindeki toplam vak'a sayısını 21 bin 361'e taşıdı.

Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle ilan edilen olağanüstü hal (OHAL) uygulamasının 25 Mayıs'ta sona erdiği Japonya'da son günlerde yeniden artan vak'a sayıları ikinci dalga endişelerine neden olurken, başkent Tokyo'dan bugün kötü haber geldi. Başkentte şu ana kadar görülen en yüksek günlük vak'a sayısı doğrulandı. Tokyo'da bugün tespit edilen rekor sayıdaki 224 vak'a, başkentteki toplam bilançoyu 7 bin 272'ye taşıdı.

Toplam vak'a sayısı 21 bini aştı

Bugün 224'ü Tokyo'da olmak üzere ülke genelinde 236 yeni enfeksiyon tespit edilirken, son gelişmelerle Japonya'daki toplam vak'a sayısı da 21 bin 361 olarak açıklandı. Toplam bilançoya havaalanı karantinalarında kayda geçen vak'alar ile karantina gemisi Diamond Princess'in yolcu ve mürettebatından enfekte olan 712 kişinin dahil olduğu belirtildi.

Toplam 995 kişi öldü

Japonya'da ilk Covid-19 vak'asının görüldüğü 16 Ocak'tan bu yana toplam 995 kişinin virüs nedeniyle hayatını kaybettiği bildirilirken, karantina gemisinde hayatını kaybeden 13 yolcunun da toplam ölü sayısına dahil olduğu vurgulandı. - TOKYO

Kaynak: İHA