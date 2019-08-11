Tokat'ta sürücü ve yolculara yaprak sarması ikramı

11.08.2019 00:08

Tokat'ın Erbaa ilçesinde, kaymakamlık tarafından yolculara yaprak sarması ikram edildi.

İçişleri Bakanlığınca Kurban Bayramı tatilinde meydana gelebilecek trafik kazalarını en aza indirmek amacıyla alınan önlemler kapsamında, D-100 kara yolunda emniyet ve jandarma ekipleri trafik denetimi yaptı.

Denetimlere katılan Erbaa Kaymakamı Bülent Karacan, Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl ve İlçe Emniyet Müdür Vekili Hasan Tahsin Çimen, sürücü ve yolcularla sohbet etti.

Sürücülere, kurallara uymaları konusunda uyarıda bulunan Kaymakam Karacan, vatandaşlara ilçenin tescilli yaprak sarmasını ikram etti.

Karacan, gazetecilere yaptığı açıklamada, D-100 kara yolunda kazaların olmaması için güvenlik ekiplerinin 24 saat çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek, sürücü ve yolculara yaprak sarması ikram ettiklerini ifade etti.

Belediye Başkanı Karagöl de bayram için yolda olan tüm vatandaşlara kazasız bir yolculuk yapmaları temennisinde bulunarak, "Hem onları yolda dinlendirmek hem de tescili Erbaa'ya ait olan yaprağımızın tanıtımını yapmak amacıyla böyle bir etkinlik yaptık." dedi.

Kaynak: AA