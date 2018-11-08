Tokat'ta Otomobil Ata Çaptı: 2 Yaralı

Tokat'ta otomobil aniden önüne çıkan başıboş ata çarptı. Kazada otomobil içerisinde bulunan 2 kişi yaralanırken, at ise telef oldu.

Kaza akşam saat 22.00 sıralarında Tokat-Turhal karayolu Şenyurt Beldesi mevkinde meydana geldi. Tokat'tan Turhal istikametine giden İlhami Gürler (36) yönetimindeki 60 PA 578 plakalı otomobil aniden yola çıkan sahipsiz bir ata çarptı. Kazada araç sürücüsü İlhami Gürler ve yanında bulunan Tahsin Yörür yaralanırken, kazaya sebep olan at ise telef oldu. Yaralılar kaza yerine gelen ambulansla Turhal Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Telef olan at ın ölüsü ise ikinci bir kazaya sebebiyet vermemesi için yol kenarına alındı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.