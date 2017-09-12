Tokat'ta Orman Yangını

Tokat'ın Almus ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.



Edinilen bilgiye göre, Almus ilçesine bağlı Durudere köyünde otluk alanda çıkan anız yangını ormanlık alana sıçradı. Kuruyan otlar ve çalıların etkisi ile büyüyen yangına Amasya Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler müdahale etti. Çevre ilçelerden de itfaiye ekiplerinin de katıldığı yangın söndürme çalışmaları yaklaşık 6 saattir devam ediyor. Pelit ağaçlarla kaplı yaklaşık 10 hektarlık ormanlık alanda etkili olan yangının köye sıçrama tehlikesi bulunmadığı öğrenildi. Ekipler yoğun duman altında yangını söndürme çalışmalarına devam ediyor. Köy sakinlerinden Fatma Öztürk yangını tarlada çalışırken fark ettiğini söyledi. Ceviz ağaçlarını yangında zarar gördüğünü ifade eden Öztürk,"Yangının anız yangınından çıktığı söyleniyor" dedi - TOKAT