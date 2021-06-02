Tokat'ta dar gelirlilere yönelik konutlar hızla yükseliyor

Tokat'ın Turhal ilçesinde dar gelirli vatandaşlara yönelik yapımına başlanan 296 konut inşaatında yüzde 60 seviyesine ulaşıldı.

Tokat'ın Turhal ilçesinde dar gelirli vatandaşlara yönelik yapımına başlanan 296 konut inşaatında yüzde 60 seviyesine ulaşıldı.

Cumhurbaşkanlığı tarafından hayata geçirilen 100 bin sosyal konut projesi kapsamında Tokat'ın Turhal ilçesinde 296 sosyal konutun temeli 18 Mart tarihinde atıldı. Kayacık Mahallesinde 10 blok 2+1, 5 blok 3+1 olmak üzere yapımı devam eden sosyal konutlar 15 bloktan oluşacak. Kaba inşaatı yüzde 60 seviyelerine ulaşan konutların 2022 yılının Ocak ayında tamamlanması planlanıyor.

Turhal Belediye Başkanı İlker Bekler, konut inşaatlarının hızla devam ettiğini belirterek, "Turhal'ımıza kazandırdığımız 55 milyon liralık 296 sosyal konutun inşası hızla sürüyor. Dar gelirli vatandaşlarımızın hizmetine sunulacak olan konutlarımızın inşası umarım kazasız belasız bir şekilde devam eder ve sahiplerine bir an önce teslim etmenin sevincini hep beraber yaşarız" dedi. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı