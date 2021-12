TOBB KGK Ege Bölge Toplantısı Manisa'da yapıldı

KÜTAHYA (İHA) - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Kadın Girişimciler Kurulu (KGK) Ege Bölge Toplantısı Manisa Ticaret ve Sanayi Odası'nda yapıldı.

Manisa TSO Hizmet Binasında TOBB Manisa İl Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Huriye Uslu Yılmaz'ın ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıya Muğla, Kütahya, Uşak, Denizli, Aydın Kadın Girişimciler Kurulu üyeleri katıldı. Toplantıya katılanlar eğitim, sigorta, bankacılık, mimarlık, mühendislik, tarım ve hayvancılık, gıda ve sağlık konularında ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

"İkili görüşmeler gerçekleştirdik"

Başkanlık döneminde ilk defa böyle bir toplantıya ev sahipliği yapmaktan dolayı çok mutlu olduğunu ifade eden TOBB Manisa İl Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Huriye Uslu Yılmaz, "Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanımız Mehmet Yılmaz'a verdiği desteklerden dolayı teşekkür ediyorum. Her yıl bir ilde toplantı yapıyoruz. Bu yıl Manisa olarak ev sahipliği yaptık. Manisa, Aydın, Kütahya, Muğla, Denizli ve Uşak illerinden katılımlar sağlandı. Sektörler bazında kümelerimizi yaptık. İkili görüşmeleri gerçekleştirdik" dedi.

"Ekonominin koşan sultanlarıyız"

TOBB Aydın Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı ve Ege Bölge Temsilcisi Esen Türker, üreten kadınların bulunduğu Manisa'da 2. Bölge toplantısını gerçekleştirdiklerini söyledi. Türker, "Ekonominin dip yaptığı dönemde üreten kadınların bize zaman ayırması, burada birlikte neler üretebiliriz noktasında bizi yalnız bırakmadıkları için kadın girişimcileri kurulu üyelerimizi tebrik ediyorum. Kadını eğer ekonomiden alırsak ekonominin dip yapacağını düşünüyoruz. Bizler ekonominin koşan sultanlarıyız, bunu her platformda söylüyorum. Özellikle son dönemlerde yaşadığımız sıkıntıları bir kadın duyarlılığıyla, takip ve planlamasıyla aşmak zorunda olduğunuzu buradan belirtmek istiyorum. Yaklaşık 1 yıldır ülke ekonomisindeki dalgalanmalar ve ondan evvelki bir yılda Covid-19'un yaşattığı şansızlıklar özellikle zaten yükleri çok ağır olan kadın girişimcilerin yüklerini bir kat daha artırdığını hep beraber görüyoruz ve yaşıyoruz" diye konuştu.

Sonuçlar genel merkezle paylaşılacak

Bölge toplantılarının amacının bir şeyleri paylaşmak olduğun belirten Türker, bunun yanında ortak fikirlerle bazı tespitlerin yapıldığını söyledi. Türker, "İlk toplantımızı Uşak'ta gerçekleştirdik. Neyi yapabiliriz onu konuşurken, bizim kendi alanlarımızı oluştururken diyalogların artması gerektiğini her zaman savunuyoruz. Ege Bölgesi, Türkiye'nin her zaman güvencesidir. Ege'nin kadınları üretimiyle, yaptığı ihracatıyla, girdiği her sektördeki başarısıyla Türkiye'nin incileri olarak değerlendiriliyor. Bu toplantının sonucu TOBB Genel Merkezimizle paylaşacağız. Biz bu toplumun sesiyiz. Bizi üretimden, hayatın içinden çekerlerse ben dünya ekonomisinin çökeceğini düşünüyorum. En azından tekstil satışının duracağını düşünüyorum. Onun için bizim doğru raporlar yayımlamamız gerekiyor" dedi. - MANİSA