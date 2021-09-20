"TMO KURU ÜZÜM FİYATI, TABAN FİYATTIR, REFERANS FİYATTIR, EŞİK FİYATTIR"

Toprak Mahsulleri Ofisinin üzüm alımlarını yerinde görmek ve üzüm alım noktalarını denetlemek amacıyla bölgede bir dizi temas gerçekleştiren Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürümüz Ahmet GÜLDAL, burada kuru üzüm üreticilerine seslenerek "TMO'nun fiyatı, taban fiyattır, referans fiyattır, alt fiyattır, eşik fiyattır. Bunun altında kesinlikle ürünlerini satmasınlar. TMO'dan randevu alarak ürünlerini bize getirebilirler. Herhangi bir alım sınırımız yok. Ne kadar ürün gelirse hepsini alacağız" dedi.

Ege temaslarına Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Bekir PAKDEMİRLİ'nin programına mülaki olarak başlayan Genel Müdürümüz Ahmet GÜLDAL, Bakanımız PAKDEMİRLİ ile İzmir Ticaret Odası rafından düzenlenen Tarım ve Gıda Sektör toplantısına katıldı. Daha sonra Afyonkarahisar'a geçen GÜLDAL, burada 6'ıncısı gerçekleştirilen Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Çalıştayı'nın açılışına katıldı. Burada bir dizi görüşmede gerçekleştiren Genel Müdürümüz, paydaş temsilcileri ile görüş alışverişinde bulundu.

Çalıştayın ardından Uşak'ın Banaz ilçesine geçen GÜLDAL, haşhaş kapsülü alım yerini ziyaret etti. Burada personelimiz ile bir araya gelerek faaliyetlerimiz hakkında detaylı bilgiler aldı. Alımları inceleyerek üreticilerle sohbet eden Genel Müdürümüz, yaptığı açıklamada "Haşhaş üretimini sözleşmeli olarak yapıyoruz ve kapsülü alıp tohumu üreticimize bırakıyoruz. Böyle olunca da üreticimiz haşhaş ekimine büyük rağbet gösteriyor" dedi.

Banaz temaslarından sonra Manisa'nın Ahmetli ilçesine geçen Genel Müdürümüz Ahmet GÜLDAL, Ahmetli Belediye Başkanı ve beraberinde belediye meclis üyeleri ile kuru üzüm alımları üzerine görüşmede karşılıklı görüş alışverişinde bulundu.

Ziyaret sonrası TMO Ahmetli alım noktasına geçen Genel Müdürümüz GÜLDAL, burada alım süreçlerini inceledi. Üzümünü satmak için TMO'ya getiren üreticilerle birebir ilgilenen Genel Müdürümüz, TMO adına kuru üzüm alımları yaptı. TMO alımları nedeniyle Genel Müdürümüze teşekkür eden bir üretici "Üzümden başka bir şey üretmiyorum. Tek geçim kaynağım üzüm. TMO'dan Allah razı olsun. İyi TMO var. Ürünlerimiz yerde kalmadı, değerini buldu" dedi.

Basına demeç de veren GÜLDAL, Ofis olarak kuru üzüm müdahale alımlarına 10 Eylül'de başladığımızı aktararak ilk hafta alınan ürün bedeli olan 15 milyon lirayı üreticilerin hesabına yatırdığımızı aktardı.

Bu yıl ilk kez dökme ürün alımına da başladığımızı, çuval yerine büyük hacimli kasalar kullanarak birim alanda çok daha fazla ürün depolama imkanına sahip olduğumuzu dile getiren GÜLDAL, üreticinin de çuval, ambalaj ve doldurma masrafından tasarruf ettiğini bildirdi.

Üreticinin ofisin alımlarına yoğun ilgisi olduğunu aktaran Genel Müdürümüz GÜLDAL, "Ürününü ilk hafta teslim eden üreticilerimize paralarını yatırdık, 15 milyon lira ödeme yaptık. Bugünden itibaren teslim edilecek ürünlerin bedellerini de önümüzdeki hafta perşembe ve cuma üreticilerimize vereceğiz. Bunu haftada bir defa, periyodik olarak devam ettireceğiz. " açıklamasında bulundu.

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