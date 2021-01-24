Tiyatro ve dizi oyuncusu Ercan Yalçıntaş, Bursa'daki evinde ölü bulundu
24.01.2021 16:19 | Son Güncelleme: 24.01.2021 16:22
Bursa'da, tiyatro ve dizi oyuncusu Ercan Yalçıntaş evinde ölü bulundu.
Bursa'da, tiyatro ve dizi oyuncusu Ercan Yalçıntaş evinde ölü bulundu.
Osmangazi ilçesi Sırameşeler Mahallesi'ndeki evine gelen Yalçıntaş'ın (38) annesi, oğlunun hareketsiz olduğunu gördü.
Eve çağrılan 112 Acil Servis ekibi, Ercan Yalçıntaş'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Sara hastası olduğu öğrenilen Yalçıntaş'ın ölüm nedeninin tespiti için çalışma başlatıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Yılmaz