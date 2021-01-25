Tire'de sağanak nedeniyle okulun istinat duvarı yıkıldı
25.01.2021 19:17 | Son Güncelleme: 25.01.2021 19:20
İzmir'in Tire ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle bir okulun istinat duvarı yıkıldı.
İzmir'in Tire ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle bir okulun istinat duvarı yıkıldı.
İlçe genelinde sabah saatlerinden itibaren başlayan sağanak zaman zaman etkisini artırdı.
Peşrefli Mahallesi'ndeki Peşrefli İlkokulunun istinat duvarı, sağanağın etkisiyle yıkıldı.
Çökme anında duvar üzerindeki yolda park halinde bulunan iş makinesi de okul bahçesine devrildi. Hafriyat firmasına ait iş makinesi, vinç yardımıyla devrildiği yerden çıkarıldı.
Olayda yaralanan olmazken iş makinesinde hasar meydana geldi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilek Ayvalı