Tır Otomobile Çarptı: 2 Ölü, 2 Yaralı

ESKİŞEHİR'in Sivrihisar İlçesi'nde TIR, önündeki otomobile çarptı. TIR ile bariyerler arasında kalan otomobilde 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.



Kaza akşam saatlerinde Sivrihisar İlçesi köprülü kavşakta meydana geldi. Mustafa K.'nın kullandığı 26 VD 153 plakalı TIR, Furkan Kaplan yönetimindeki 38 YF 102 plakalı otomobile arkadan çarptı. TIR ile demir bariyerler arasında sıkışan otomobilde sürücü Furkan Kaplan ve yanında oturan Ali Çolak olay yerinde öldü. Araçta bulunan Osman Ekici ile kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi ağır yaralandı. Yaralılar ambulansla Eskişehir'deki hastanelere kaldırıldı. TIR şoförü Mustafa K.'nın gözaltına alındığı kazayla ilgili soruşturma sürüyor.



- Sivrihisareskişehir