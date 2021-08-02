TIR'IN ÇARPTIĞI MİNİBÜSTE ÖLENLERİN SAYISI 4'E YÜKSELDİ
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TIR'IN ÇARPTIĞI MİNİBÜSTE ÖLENLERİN SAYISI 4'E YÜKSELDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

GAZİANTEP'te TIR'ın çarptığı, inşaatlarda çalışmaya giden Suriye uyrukluları taşıyan minibüste hayatını kaybeden 3 kişinin cenazeleri toprağa verildi.

GAZİANTEP'te TIR'ın çarptığı, inşaatlarda çalışmaya giden Suriye uyrukluları taşıyan minibüste hayatını kaybeden 3 kişinin cenazeleri toprağa verildi. Yaralanan bir kişinin daha tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmesiyle, kazada ölenlerin sayısı 4'e yükseldi.

Kaza, dün akşam saatlerinde Gaziantep- Adana otoyolu 8'inci kilometresinde meydana geldi. Ali Torun yönetimindeki 27 VG 460 plakalı TIR, önünde ilerleyen Şanlıurfa ve Gaziantep'ten inşaatlarda çalışmak için İstanbul'a giden Suriye uyruklu işçileri taşıyan sürücüsü öğrenilemeyen 01 MA 6902 plakalı minibüse çarptı. Çarpmanın şiddetiyle kontrolden çıkan minibüs bariyerlere çarparak devrildi. Kazada minibüste bulunan Mecit Muhammed Madal (17), Emcet El Şvavbi (15), Emat Eldin (17) hayatını kaybetti, 15 kişi ise yaralandı. Yaşamını yitiren Mecit Muhammed Madal otopsisinin ardından Yeşilkent Mezarlığında toprağa verildi. Emcet El Şvavbi ile Emat Eldin ise otopsilerinin ardından defnedilmek üzere yakınları tarafından Şanlıurfa'ya gönderildi.

ÖLENLERİN SAYISI 4'E YÜKSELDİ

Öte yandan hastanede tedavisi süren yaralılardan üzerinden kimlik çıkmayan bir kişi daha hayatını kaybetti. Kazada yaşamını yitirenlerin sayısı 4'e yükselirken, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan Suriye uyruklu kişinin kimliğinin tespit edilmesi için çalışma başlatıldı. Kazada yaralanan 14 kişinin hastanelerde tedavisi sürerken, gözaltına alınan ve ilk ifadesinde bir anlık dalgınlık sonucu önünde ilerleyen minibüse çarptığını söylediği öğrenilen TIR sürücüsü Ali Torun'un işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiği belirtildi.

TIR'IN ÇARPTIĞI MİNİBÜSTE ÖLENLERİN SAYISI 4'E YÜKSELDİ
TIR'IN ÇARPTIĞI MİNİBÜSTE ÖLENLERİN SAYISI 4'E YÜKSELDİ
TIR'IN ÇARPTIĞI MİNİBÜSTE ÖLENLERİN SAYISI 4'E YÜKSELDİ
TIR'IN ÇARPTIĞI MİNİBÜSTE ÖLENLERİN SAYISI 4'E YÜKSELDİ
TIR'IN ÇARPTIĞI MİNİBÜSTE ÖLENLERİN SAYISI 4'E YÜKSELDİ
TIR'IN ÇARPTIĞI MİNİBÜSTE ÖLENLERİN SAYISI 4'E YÜKSELDİ
TIR'IN ÇARPTIĞI MİNİBÜSTE ÖLENLERİN SAYISI 4'E YÜKSELDİ
TIR'IN ÇARPTIĞI MİNİBÜSTE ÖLENLERİN SAYISI 4'E YÜKSELDİ
TIR'IN ÇARPTIĞI MİNİBÜSTE ÖLENLERİN SAYISI 4'E YÜKSELDİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Tarım işçilerini taşıyan minibüse arkadan tır çarptı: 3 ölü, 16 yaralı
Tarım işçilerini taşıyan minibüse arkadan tır çarptı: 3 ölü, 16 yaralı
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