TIR'A ÇARPAN BETON MİKSERİNDE SIKIŞAN SÜRÜCÜ AĞIR YARALANDI - Haberler
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TIR'A ÇARPAN BETON MİKSERİNDE SIKIŞAN SÜRÜCÜ AĞIR YARALANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İZMİR'in Balçova ilçesinde, arızalanan TIR'a arkadan vuran beton mikserinin şoförü Himmet A. (42) ağır yaralandı.

BALÇOVA, İZMİR (DHA) - İZMİR'in Balçova ilçesinde, arızalanan TIR'a arkadan vuran beton mikserinin şoförü Himmet A. (42) ağır yaralandı.

Kaza saat 14.30 sıralarında İzmir Çevreyolu Gaziemir istikametinde meydana geldi. İddiaya göre M.Ş (21) idaresindeki 35 KK 383 plakalı TIR arızalandı. Arızayı fark eden M.Ş, TIR'ı emniyet şeridine çekmek istediği sırada Himmet A. idaresindeki 48 AGB 216 plakalı beton mikseri arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle Himmet A. kamyon içinde sıkışırken, diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine 110 AKS, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. AKS 110 ekiplerinin yaptığı müdahaleyle dışarı çıkarılan Himmet A, ağır yaralı olarak Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Himmet A'nın hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. TIR şoförü M.Ş. ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Kaza sebebiyle çevreyolunda bir süre trafik yoğunluğu yaşanırken, araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

TIR'A ÇARPAN BETON MİKSERİNDE SIKIŞAN SÜRÜCÜ AĞIR YARALANDI

TIR'A ÇARPAN BETON MİKSERİNDE SIKIŞAN SÜRÜCÜ AĞIR YARALANDI

TIR'A ÇARPAN BETON MİKSERİNDE SIKIŞAN SÜRÜCÜ AĞIR YARALANDI
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Haber: TIR'A ÇARPAN BETON MİKSERİNDE SIKIŞAN SÜRÜCÜ AĞIR YARALANDI - Haberler
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