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TIR'a arkadan çarpan otomobilde sıkışan 3 kişi yaralandı

Demirören Haber Ajansı / Mehmet İnan - Haberler | Güncel
TIR'a arkadan çarpan otomobilde sıkışan 3 kişi yaralandı

BURSA'da aynı yöne giden TIR'a arkadan çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı.

OSMANGAZİ, BURSA (DHA) - BURSA'da aynı yöne giden TIR'a arkadan çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı. Araçta sıkışan yaralılar, itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 05.00 sıralarında Osmangazi ilçesi İstanbul Caddesi Ovaakça mevkisinde meydana geldi. Bursa'dan Gemlik yönüne giden Serkan Güllü (34) yönetimindeki 16 L 7412 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp aynı yöne giden Fatih Atasever (30) yönetimindeki 16 AEU 611 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Kazada Serkan Güllü ile yanındaki Deniz Sertel (29) ve ismi henüz öğrenilemeyen bir kadın otomobilde sıkıştı. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılan yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.TIR şoförü Fatih Atasever, ifadesini alınmak üzere polis merkezine götürüldü.


TIR'a arkadan çarpan otomobilde sıkışan 3 kişi yaralandı

TIR'a arkadan çarpan otomobilde sıkışan 3 kişi yaralandı

TIR'a arkadan çarpan otomobilde sıkışan 3 kişi yaralandı

TIR'a arkadan çarpan otomobilde sıkışan 3 kişi yaralandı

TIR'a arkadan çarpan otomobilde sıkışan 3 kişi yaralandı

TIR'a arkadan çarpan otomobilde sıkışan 3 kişi yaralandı

TIR'a arkadan çarpan otomobilde sıkışan 3 kişi yaralandı

TIR'a arkadan çarpan otomobilde sıkışan 3 kişi yaralandı

TIR'a arkadan çarpan otomobilde sıkışan 3 kişi yaralandı

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Demirören Haber Ajansı / Mehmet İnan - Son Dakika Haberleri

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