11.11.2019 13:51 | Son Güncelleme: 11.11.2019 14:02

TİM Başkanı Gülle: " Yeşil Pasaport düzenlemesiyle ihracatçımız dünyanın 3'te ikisine daha rahat ulaşacak"

İsmail Gülle'den yeşil pasaport düzenlenmesine ilişkin değerlendirme

"Karar mutluluk verici"

İSTANBUL - TİM Başkanı İsmail Gülle, "Yeşil pasaporttan faydalanan 11 bin 952 kişiydi, bu karadan sonra inşallah 22 binin üzerine çıkacak. Yeşil pasaport, dünyanın 3'de 2'sinde vize alamadan kolaylıkla pazara girme imkanı sağlayacak" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayınlanan karara göre; ihracatçı firmaların temsilcilerine tanınan yeşil pasaport hakkına ilişkin ihracat limit miktarı, 1 milyon dolardan 500 bin dolara indirildi. Buna göre, son üç takvim yılı itibarıyla yıllık ortalama ihracatı 500 bin doların üzerinde olan mal ihracatçısı firmaların temsilcileri de ihracat tutarlarına göre değişen sayıda yeşil pasaport sahibi olabilecek. Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle, bu durumun ihracatçılara olan faydasını ve yapılan çalışmalar hakkında açıklamalarda bulundu.



"Yeşil pasaport için limitin 500 bin dolara indirilmesi bizler açısından mutluluk verici"

Yeşil pasaportun 500 bin dolarlık ihracat yapan ihracatçıya verilmesini değerlendiren İsmail Gülle, "2017 yılında ihracatçılarımızı teşvik amacıyla yeşil pasaport verilmişti. Şimdi bu pasaport almak için 500 bin dolarlık ihracat yapılması yani limitin 500 bin dolara indirilmesi bizler açısından mutluluk verici. Göreve geldiğimiz an itibariyle 1 milyon dolar olan alt limitin 500 bin dolara indirilmesini talep etmiştik ki; daha fazla ihracatçımız faydalansın daha geniş bir kesime bu pasaportu verebilelim. Çünkü hedef pazarlarımızda buna ihtiyaç olduğunu gördük. Bize gelen bu talebin de Cumhurbaşkanımız tarafından da kabul görmesi son derece önemli. İhracat ailesi olarak kendisine çok teşekkür ediyoruz. Bu konuda Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya ayrıca teşekkür ediyoruz" dedi.



"Yeşil pasaporttan faydalanan 11 bin 952 kişiydi, bu karadan sonra inşallah 22 binin üzerine çıkacak"

Gülle, sözlerine şöyle devam etti: "İhracatçılar olarak dünyadaki bütün bölge ve ülkeler ihracat yapıyoruz. İhracat ailemizle gurur duyuyoruz, güzel işler yapıyorlar. Yeşil pasaport hakkının 500 bin dolara indirilmesi, ihracat açısından bu kesimi son derece motive edecektir. Bugüne kadar bu haktan faydalanan 11 bin 952 kişiydi, bu karadan sonra inşallah 22 binin üzerine çıkacak. Yani 10 binin üzerinde ihracatçımıza bu haktan faydalandırmış olacağız. İhracatçılarımızın daha rahat ve vizeyle uğraşmadan yurtdışına gidebilmesi neticesinde ihracatçımıza katkı vereceklerine inanıyoruz. Amacımız, daha fazla ihracatçıyı teşvik etmek ve konuda daha fazla pazarlara yönlendirebilmek. Hedef ülkelerde vize uygulamasından kurtaracak ve daha çabuk hareket edilmesini sağlayacak. Devletin yeşil pasaportu her zaman ihracatçının cebince olması, devletin yanında olduğunu hissettirme açısından özel bir ayrıcalıktır. Şu ana kadar Cumhuriyet tarihi rekorlarını kırarak geldik. Hedefimiz; 2023 hedefini tutturmak ve geçmek".



"Yeşil pasaport, dünyanın 3'de 2'sinde vize alamadan kolaylıkla pazara girme imkanı sağlayacak"

Yeşil pasaportun kapsadığı alana dikkat çeken Gülle, "Yeşil pasaport ihracatçılarımıza dünyanın 3'de 2'sinde vize alamadan kolaylıkla pazara girme imkanı sağlayacak. Asya ülkeleri ve Çin'de vize almada süre açısından çok ciddi sorunlar yaşanıyordu, bu durum bu coğrafyada büyük fayda sağlayacak" diye konuştu.



"Yeşil pasaportun kullanım süresini 2 yıldan 4 yıla çıkarılması çalışmaları sürüyor"

Yeşil pasaportun kullanım süresinin uzatılması çalışmalarına vurgu yapan Gülle, "Ayrıca yeşil pasaportun kullanım süresinin 2 yıldan 4 yıla çıkarılması konusunda da Ticaret Bakanımız Ruhsar Pekcan'ın gayretleri için de teşekkür ediyoruz. Bu da ihracatçılarımızın yeşil pasaportu kullanmasında fayda sağlayacak bir konudur. Hem yeşil pasaportun 500 bin dolara düşmesi hem de inşallah 4 yıla çıkması halinde ihracatçımıza önemli bir rahatlık sağlayacaktır. İhracatçılarımız, gittiği ülkeden bir başka ülkeye rahatlıkla geçebilecek. Uzun süre bağlantılı ticari seyahatler gerçekleştirebilecek. Vize ile uğraşılan pek çok ülkede bu sorunu yaşamadan seyahat edecekler. Bu uygulamanın, ihracatçılarımız için çok önemli motivasyon kaynağı olacağına inanıyoruz. Geçen yıl ekonomimize yapılan kur saldırısında ihracatçılarımızın göstermiş olduğu refleksle ne kadar önemli işler yaptıklarını ve yapabileceklerini gösterdiler. İhracat ailemizin emeklerinin devletimiz, hükümetimiz ve Cumhurbaşkanımız tarafından görülmesi, takdir edilmesi ayrıca mutluluk verici" açıklamasında bulundu.

Kaynak: İHA