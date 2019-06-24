"Ticaret elçileri" ihracata katkı sağlayacak

Adana Ticaret İl Müdürlüğünce hazırlanan "Anadolu Ticaret Elçileri" projesiyle Adana'da okuyan yabancı öğrenciler, ülkelerine döndüklerinde Türkiye'deki satıcılarla, ülkelerindeki alıcıları buluşturmak için çalışacak.

Adana Ticaret İl Müdürlüğü koordinesinde hazırlanan "Anadolu Ticaret Elçileri" projesi kapsamında, yurtdışından okumak için Adana'ya gelen öğrenciler, ticaret elçisi olacak. Türkiye'nin ihracatına katkı sağlamak için "Anadolu Ticaret Elçileri Kooperatifi" çatısı altında bir araya getirilen öğrenciler, kendi ülkelerindeki alıcılarla, Türkiye'deki tüccarları buluşturacak.

Ticaret elçileri ticaret köprüsü olacak

Afganistan, Pakistan, Kırgızistan, Tajikistan, Cibuti, Nijerya gibi ülkelerden gelen öğrenciler kendi ülkelerinde ihtiyaç olan ürünleri, Türkiye'den temin ederek göndermeye başladı. Yaptıkları denemelerde başarılı oldukları öğrenilen öğrenciler, eğitim öğretimlerini tamamladıktan sonra ülkelerine dönerek, Türkiye ile ticaret köprüsü oluşturacak.

Adana Ticaret Odası'nda düzenlenen toplantıda tüccarlarla bir araya gelen, projeyi ve kendilerini tanıtan öğrencilere, Adanalı iş adamları da ilgi gösterdi. Toplantının ardından tüccarlarla özel olarak görüşen ticaret elçileri, neler yapabilecekleri konusunda fikir alışverişinde bulundu.

Pazarı geliştirip yenilerini bulacaklar

ATO'da proje hakkında bilgilendirme yapma amacıyla sunum gerçekleştiren Adana Ticaret İl Müdürü Adnan Ekiz, Anadolu Ticaret Elçileri Projesi'nin Türkiye'de eğitim gören donanımlı ve girişimciliğe yatkın yabancı öğrencilerden oluşturulan projeyle, ticarete öncülük eden, dış ticaret erbabına yol gösteren ve alıcı ile satıcının bir araya getiren bir platform olduğunu söyledi.

Projenin, Türkiye'de küçük ve büyük ölçekli üretim yapan, ihracat yapmak isteyip de pazar bulmakta zorlanan firmalara yardımcı olacaklarının altını çizen Ekiz, "İhracata dayalı büyüme gösteren ülkemizin dış ticaretle ilgili olarak, pazarımız olan ülkelere yapılan ticaretin geliştirilmesi veya yeni ürünlerle yeni pazarlar bulmayı hedefliyoruz. Bunun için ilimizde eğitim gören yabancı öğrenciler arasından, 25 ülkeden 25 öğrenci belirleyerek projeyi başlattık. Projenin uygulanabilirliğini denetledikten sonra ülkemizde eğitim ve öğretim gören tüm öğrencilere yaygınlaştırmak istiyoruz" dedi.

Öğrenciler projeye umutlu başladı

Afganistan'dan gelen ve Çukurova Üniversitesi'nde Uluslararası İlişkiler Bölümünden mezun olan Abdulvahap Sultanoğlu, Türkiye'nin ürünlerinin ulaşmadığı yerlere ticaret elçilerinin ulaşacağını belirterek, "Daha önce ülkeme çocuk bezi ve mobilya, Rusya'ya da sebze ve meyve gönderdim. Yakın zamanda da Adana'dan farklı ürünler göndermek istiyorum" diye konuştu.

Cibuti'den gelen ve Çukurova Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünde öğrenim gören Hüseyin İsmail Roble ise ülkesinde inşaat malzemeleri ve giyim ürünlerinin başka ülkelerden geldiğini belirterek, bu ürünlerin Türkiye'den alınması için çalışacağını söyledi. Roble, "Daha önce İstanbul'dan Cibuti'ye giyim malzemesi göndermiştim. Mobilya için de talep geldi, o konuyu araştırıyorum. Ben bu projeye para kazanmak için değil, Türkiye ve Afrika'yı nasıl geliştirebileceğimi düşünerek girdim. Projemiz umarım iyi olacak" ifadelerini kullandı. - ADANA

Kaynak: İHA