Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Ahiliğin milletin asırlar boyunca birlik ve beraberlik içerisinde yaşamasını sağlayan en önemli etkenlerden biri olduğunu söyledi.

Muş, Kırşehir Cacabey Meydanı'nda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı "2021 UNESCO Ahi Evran Anma Yılı-Ahi Evran İzinde Esnaf Buluşması" programında yaptığı konuşmada, Ahiliğin kurucusu Ahi Evran Veli'nin doğumunun 850. yıl dönümünde, 34. Ahilik Haftası kutlamaları vesilesiyle Ahiler şehir Kırşehir'de olmaktan büyük memnuniyet duyduğunu söyledi.

Ahilik kültür ve felsefesinin ortaya koyduğu değerler ile yalnızca Anadolu'da ticaretle uğraşan Müslüman Türklere değil, tüm dünyaya rehberlik ederek geleceğe ışık tuttuğunu vurgulayan Muş, şunları söyledi:

"Tüketicinin korunmasından kalite standartlarına, mesleki yeterlilikten kooperatifçiliğe, piyasa gözetiminden mesleki örgütlenmeye, bugünün modern iktisadi dünyasında önemli yeri olan değerlerler ve kavramlar Ahilik teşkilatları tarafından yüzyıllar önce benimsenerek uygulanmıştır. Zamanın ötesinde duruşuyla tüm toplumlara ve ticaret ile uğraşan herkese yol gösteren bu değerler bütünü, üretici ile tüketici, emek ile sermaye, zengin ile fakir, halk ile devlet arasında iyi ve sağlam ilişkiler kurarak sosyal adaleti gerçekleştirmiştir. Ahilik sistemine tabi coğrafyalarda hakim olan doğruluk, hakkaniyet, sevgi ve saygıya dayalı ahenkli çalışma sistemi, işini en iyi şekilde icra eden, birbirine güvenen, adaletli bir toplum meydana getirerek refah seviyesini yükseltmiştir. Sadece ticarette değil, hayatın her alanında paylaşmayı, dürüstlüğü ve işini iyi yapmayı felsefesinin merkezine koyan Ahilik, milletimizin asırlar boyunca birlik ve beraberlik içerisinde yaşamasını sağlayan en önemli etkenlerden biri olmuştur."

Ticaret Bakanlığı olarak Ahilik kültürünü ve sistemini tanıtmak ve yaşatmak, Ahilik değerlerini gelecek nesillere aktarmak ve Ahilik kültürünü evrensel bir marka haline getirmek amacıyla çalışmalara devam ettiklerini belirten Muş, bu kapsamda her yıl Kırşehir'de olmak üzere, 81 ilde Ahilik Haftası etkinliklerini gerçekleştirdiklerini ve Ahiliğin gençlere tanıştırılması amacıyla Türkiye'nin dört bir yanındaki üniversitelerde Ahilik panelleri düzenlediklerini anlattı.

İçinde bulundukları 2021 yılını, Ahi Evran Veli'nin 850. doğum yıl dönümü olması vesilesiyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Ahi Evran Yılı" ilan ettiğini anımsatan Bakan Muş, "Ayrıca UNESCO 2021 yılını, 'Ahi Evran Yılı' olarak anma ve kutlama yıl dönümleri arasına almıştır. Bu özel yılda Ahiliğin başkenti Kırşehir'de olmayı çok kıymetli buluyorum. Ahiliğin bugünkü temsilcileri olan sizlerin geleneği devam ettirmeniz büyük önem taşımaktadır." diye konuştu.

Dünyanın her yerine yayılarak ekonomik faaliyetleri olumsuz yönde etkileyen salgın sürecinin esnaf ve sanatkarların iş ve kazançları üzerinde de etkisi olduğuna dikkati çeken Muş, şunları kaydetti:

"Pandemi sürecinin henüz ilk günlerinde Sayın Cumhurbaşkanı'mızın kamuoyu ile paylaştığı ekonomik istikrar, kalkınma paketi ile esnafımıza ve diğer tüm kesimlere kalkan olduk. Esnaf ve sanatkarların kooperatif kefaletiyle veya doğrudan Halkbank'tan veya KOSGEB'den kullanmış oldukları kredilerin geri ödemelerini erteledik. Kredi geri ödemesi ertelemesi uygulamalarına özel sermayeli bankaları da dahil ettik. Hazine ve Maliye Bakanlığınca kredi garanti kurumlarına aktarılabilecek kaynak limitini iki katına çıkardık. 100 binlerce esnaf ve sanatkarımızın faydalandığı işletme kredisi ve ticari kredi kartı desteklerini hayata geçirdik. Gelir kaybı desteği ve kira desteği başlıkları altında 4 ay süre ile toplam 4,6 milyar Türk lirasını aşan hibe destekleri verdik. Ayrıca esnaf ve sanatkarlarımıza 5 bin ve 3 bin Türk lirası tutarında toplam 4,3 milyar Türk lirasını aşan hibe desteği sağladık. Yıllık gelir vergisi beyanname ödeme süresini uzattık. Ayrıca salgından etkilenen sektörlerde mücbir sebep kapsamında muhtasar ve KDV tevkifatı ile SGK primlerine ait ödemeleri erteledik. Çeşitli sektörlerde KDV oranlarını düşürdük."