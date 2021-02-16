THY, günlük 592 uçuşla Avrupa'nın zirvesindeki yerini sağlamlaştırdı
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THY, günlük 592 uçuşla Avrupa'nın zirvesindeki yerini sağlamlaştırdı

16.02.2021 11:45 | Son Güncelleme: 16.02.2021 11:53
THY, günlük 592 uçuşla Avrupa'nın zirvesindeki yerini sağlamlaştırdı

Türk Hava Yolları (THY), geçen hafta günlük ortalama 592 uçuşla Avrupa'nın zirvesinde yer almayı sürdürdü.

Türk Hava Yolları (THY), geçen hafta günlük ortalama 592 uçuşla Avrupa'nın zirvesinde yer almayı sürdürdü.

Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı'nın (EUROCONTROL) 8-14 Şubat arasındaki uçuş trafiği raporunu göre, THY, günlük ortalama 592 uçuşla Avrupalı rakiplerini geride bıraktı. Listenin ilk sırasındaki THY'yi, 383 günlük uçuşla Air France takip etti.

Pegasus Havayolları ise günlük 263 uçuşla listede 3. sırada yer aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abidin Mutlu Bozdağ

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