THY Avrupa Ligi'nde haftanın MVP'si Konstantinos Mitoglou
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THY Avrupa Ligi'nde haftanın MVP'si Konstantinos Mitoglou

23.01.2021 15:49 | Son Güncelleme: 23.01.2021 15:52
THY Avrupa Ligi'nde haftanın MVP'si Konstantinos Mitoglou

Panathinaikos OPAP'ın Yunan basketbolcusu Konstantinos Mitoglou, THY Avrupa Ligi'nde haftanın en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.

Panathinaikos OPAP'ın Yunan basketbolcusu Konstantinos Mitoglou, THY Avrupa Ligi'nde haftanın en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Mitoglou, takımının Khimki'yi 94-78 yendiği 21. hafta karşılaşmasında 42 verimlilik puanıyla oynayarak haftanın MVP'si oldu.

Khimki karşısında 29 sayı atarak kariyer rekorunu kıran ve 12 ribaunt alan Yunan oyuncu, kariyerinde ilk kez bu unvana layık görüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Burak Demirer

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