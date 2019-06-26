TGC'nin "2018 Başarılı Gazeteciler Yarışması"

Trabzon Gazeteciler Cemiyeti (TGC) tarafından düzenlenen "2018 Başarılı Gazeteciler Yarışması" sonuçlandı.

TGC Başkanı Ersen Veda Küçük, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte düzenlediği basın toplantısında, yarışmaya katılan eserlerin jüri üyelerince titizlikle incelendiğini söyledi.

Küçük, TGC'nin kurucu başkanı merhum Ziyad Nemli adına verilen "Ziyad Nemli Büyük Ödülü"ne Mehmet Ali Yılmaz'ın değer bulunduğunu belirtti.

"Sanat Ödülü"nün Osman Sınav'a, "Jüri Özel Ödülü"nün Ferrero Fındık ve Cemsan-Veito'ya verildiğini ifade eden Küçük, "Spor Ödülü"ne ise Hekimoğlu Trabzon Futbol Kulübünün layık görüldüğünü aktardı.

Yarışmada ödüle değer görülen isimler şöyle:

Gazete Haber Başarı Ödülü: Meryem Akgün (Karadeniz Gazetesi)

Spor Haberi: Erdoğan Bekar (Günebakış Gazetesi)

Spor Araştırma: Ali Osman Yürük (Taka Gazetesi)

Spor Röportaj: Mehmet Karagöz (Karadeniz Gazetesi)

Spor Fotoğrafı: Tahsincan Deveci (Taka Gazetesi)

Mizampaj: Ömer Salkı (Günebakış Gazetesi)

Haber Görüntüsü: Selçik Başar (Demirören Haber Ajansı)

TV Haberi: Ahmet Çağlar Yıldırım (A Haber)

Kaynak: AA