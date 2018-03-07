Tff Heyeti Gaziantep'te

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Yıldırım Demirören ve yönetim kurulu üyeleri, Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya'yı ziyaret etti.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Yıldırım Demirören, ziyarette, futbolun birleştirici ve bütünleştirici gücünü kullanarak, kardeşliğe katkı sağlamayı amaçladıklarını belirtti.

Demirören, Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit düşen güvenlik güçlerine Allah'tan rahmet, yakınları ve Türk milletine başsağlığı, yaralananlara da acil şifalar diledi.

Vali Yerlikaya ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Demirören ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür etti.