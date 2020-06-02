TFF'den şehitler için taziye mesajı Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Siirt'in Pervari ilçesindeki kazada şehit olan askerler için taziye mesajı yayımladı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Siirt'in Pervari ilçesindeki kazada şehit olan askerler için taziye mesajı yayımladı. TFF'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Siirt'in Pervari ilçesinde askerlerimizi taşıyan zırhlı aracın kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu meydana gelen kazada şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, aileleri, yakınları ve milletimize başsağlığı, yaralanan askerlerimize acil şifalar dileriz." ifadeleri kullanıldı. Kaynak: AA