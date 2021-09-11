Teşkilat dizisi ne zaman başlıyor? Teşkilat yeni sezon fragmanı yayınlandı mı?
İlk bölümünden itibaren TRT 1 ekranında büyük ilgiyle izlenen ve 'Teşkilat', ikinci sezonuyla ekranlara geri dönüyor. Teşkilat dizisini seven hayranları Teşkilat ne zaman başlayacak? Teşkilat yeni bölüm fragmanı izle! diye aratmakta. Peki, Teşkilat dizisi ne zaman başlıyor? Teşkilat yeni sezon fragmanı yayınlandı mı? Teşkilat konusu nedir? Teşkilat oyuncuları nedir? Teşkilat son bölümde ne oldu?
Yapımcılığını TIMS&B Productions'ın yaptığı Teşkilat dizisi, yeni sezonuyla TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşacak. TRT 1'in reyting rekorları kıran dizisi Teşkilat'ın yeni sezonunda kadroya dahil olan usta oyuncular Gürkan Uygun ve Hakan Boyav da yer alacak. Yeni oyuncuların da katılmasıyla birlikte daha da güçlenen kadrosuyla ekranlarda yer alacak olan Teşkilat'ın yeni sezon fragmanı yayınlandı. Peki, Teşkilat dizisi ne zaman başlıyor? Teşkilat yeni sezon fragmanı yayınlandı mı? Teşkilat konusu nedir? Teşkilat oyuncuları nedir? Teşkilat son bölümde ne oldu? İşte detaylar haberimizde…
TEŞKİLAT DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Türkiye'nin isimsiz kahramanlarının öyküsü 'Teşkilat' 26 Eylül Pazar günü yeni sezonuyla TRT 1'de.
'Teşkilat', kadroya katılan usta oyuncular ve sezona damgasını vuracak karakterlerin yanı sıra; yenilenen mekanları, gündem belirleyecek sıra dışı hikayesi, görsel efektleri ve nefes kesecek aksiyon sahneleri ile pazar günleri yine zirvenin sahibi olacak. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.
TEŞKİLAT YENİ SEZON OYUNCULARI
Çağlar Ertuğrul
Deniz Baysal Yurtçu
Mesut Akusta
Ezgi Eyüboğlu
Gürkan Uygun Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.
Ezgi Şenler
Mehmet Usta
Tuncer Salman
Nihat Altınkaya
Hakan Boyav
Serdar Yeğin
TEŞKİLAT KONUSU NEDİR?
Ölmeden önce ölenlerin hikayesi Teşkilat, ülkesi için kendi hayatlarından vazgeçip kalabalıkların içinde görünmez olmaları gereken zorlu bir görevi kabul ederek, kelimenin tam anlamıyla "yer altına" inen yedi vatan sevdalısının mücadelesini, fedakarlıklarını, adanmışlıklarını ekrana getiriyor.
TEŞKİLAT 2. SEZON FRAGMANI İZLE!