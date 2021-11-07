TESK Genel Başkanı Palandöken: "Faturalarda yaz ve kış tarifesi uygulanmalı"

ANKARA - TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Elektrik ve doğalgaz, kış aylarına girdiğimiz ve pandeminin halen sürdüğü bu dönemde her zamankinden daha çok tüketiliyor. Esnafın, vatandaşın, sanayicinin, emeklinin ya da asgari ücretlinin bir nebze de olsa en önemli gider kalemlerinden yükü hafifletmek için bu faturalardaki vergi, fon ve kesintiler tekrar gözden geçirilmeli, KDV oranlarında 6 ay yaz, 6 ay kış tarifesi uygulanarak kışın KDV oranı faturalarda yüzde 1'e düşürülmeli" dedi.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yaptığı açıklamada faturalarda 6 ay yaz 6 ay kış tarifesinin uygulanması önerisinde bulunarak, " Akaryakıt, doğalgaz, kartlı abonelerde makine işlem ücreti, bununla birlikte kur dalgalanması ve gıda fiyatlarının artışı gibi birçok konu gündemdeyken, en azından elektrik ve doğalgaz faturalarında vergi ve fonlara bir düzenleme getirilmeli. En temel faturalar olan elektrik ve doğalgazda 6 ay yaz 6 ay kış tarifesi uygulanmalı ve KDV oranı yüzde 18'den yüzde 1'e düşürülmeli. Yalnızca bu düzenleme bile tek başına milyonlarca kişiyi sevindirecektir. Çünkü bu faturalardaki vergi fon veya kesintilerin oranı neredeyse tüketim bedeline yaklaşacak. Öyle ki doğalgazda KDV, elektrikte KDV, enerji fonu, TRT payı, elektrik ve doğalgaz tüketim vergisi gibi kalemlerde bedel yansıyor. Yani doğalgazın yüzde

18'i, elektriğin yüzde 20'si tamamen vergi ve fonlardan oluşuyor" dedi.

"Pandemi ve kış sürecinde vergi indirimi her kesimi mutlu eder"

Faturalardaki vergi oranının düşürülmesiyle faturalardan birkaç kalemin alınmamasının esnafla birlikte asgari ücretliden öğrenci ve emeklilere kadar toplumun her kesimini mutlu edeceğini belirten Palandöken, şöyle devam etti:

"Günlük hayatımızda en çok harcamayı konuttan sonra doğalgaz, elektrik ve su faturalarına yapıyoruz. Kazancımızın 4'te 1'ini harcadığımız bu temel faturalarda KDV'nin yüzde 1'e düşürülmesi ile elektrikte sanayi abonelerinde olduğu gibi TRT payının kaldırılması A'dan Z'ye her kesimi mutlu eder ve ekonomik olarak rahatlatır. Pandemi sürecinin halen devam ettiği, hijyenin her şeyden önemli olduğu ve aynı zamanda kış aylarına girdiğimiz bu dönemde bu faturaların vergi ve fon kısımlarında indirim bekliyoruz. Bu indirim kalıcı olmasa bile en azından yeni yılın ortasına kadar sürmeli."