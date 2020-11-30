Tesettür elbise seçimi ve kombini nasıl yapılır?

Tesettür giyimin en önemli parçası tesettür elbisedir. Tesettür elbiseler özel davetlerde, nişanlarda, kınalarda giyilebildiği gibi normal günlük yaşamda da giyilebilir. Elbise hariç diğer parçalar bu tesettür elbiselere uyarlanabilir.

Tesettür elbiselerde birçok model üretilmektedir. Rengarenk desenli ve kumaşlı modelleri vardır. En güzel modellerine birbirinden kaliteli markaların yer aldığı QRAS üzerinden ulaşabilirsiniz. Sitemizden tesettür elbise ürünlerine bakabilir ve uygun fiyattan alabilirsiniz.

Tesettür elbise alırken ilk olarak elbisenin uzunluğuna dikkat etmemiz gerekmektedir. Tesettür elbiseler çok sıkı olmamalı ve rahat olmalıdır. Birçok renk ve modellerde üretilen tesettür elbiseler hem gençlerin hem de yaşlıların rahatlıkla kullanabileceği modellerde üretilmektedir. Renk seçiminde ise hangi mevsimde bulunuyorsanız ona uyumlu renkler seçmelisiniz. Örneğin çok koyu renkler kışa uyumlu olabilirken daha canlı, parlak renkler yaz için tercih ediliyor.

TESETTÜR ELBİSE KOMBİNLEME NASIL YAPILIR?

Tesettür elbise seçimi yaparken kolay kombinleme yapılabilecek şekilde seçilmelidir. Tesettür elbiseler yaz ayları için ince ve akıcı kumaşlardan yapılıyor. Kış ayları için ise daha kalın kumaşlardan üretiliyor. Elbiseler tek parçadan oluştukları için renklendirmek ve kombinlemek daha kolay olabiliyor. Kendi zevkinize göre aksesuar seçimi yaparken renklere de dikkat etmeniz gerekiyor. Eğer seçeceğiniz tesettür elbisede desenler yoğunsa bu elbiseye kombinlemek için daha sade ve basit aksesuarlar tercih edebilirsiniz. Aynı şekilde elbisede çok desen yer alıyorsa eşarp sade olmalıdır. Yani kısaca birbirini tamamlamalıdır diyebiliriz. Mesela elbise sade olursa o zaman aksesuar ve diğer takılar desenli ve gösterişli olabilir. Tabii ki sadece eşarp ve aksesuar değil bunun dışında ayakkabı, el çantası vb. ürünler de aynı mantıkla kombinlenebilir.

Tesettür elbiseye güzel bir kombin yapmak istiyorsanız sizlere bazı tavsiyelerimiz var. Mesela elbise daha rahat, casual tarzda ise ayakkabı spor tarzda olabilir. Aynı şekilde çanta da spor tarzda olabilir. Diğer parçalar da rahat, spor tarzında olmalıdır. Çünkü temel aldığımız nokta tesettür elbisedir. Haliyle elbise casual olduğundan diğerleri de buna yakın olmalıdır. Fakat elbise özel davetlerde, düğünlerde, nişanlarda vb. daha şık yerlerde giyilecekse o zaman kombini tamamen değiştirmek gerekiyor. Daha şık elbiseler için topuklu bir ayakkabı seçilebilir. Çanta küçük ve şık olmalıdır yani fazla büyük olmamalıdır. Daha şık bir elbise için spor tarz görünümünden sıyrılmak gerekmektedir.

TESETTÜR ELBİSEDE ÖNEMLİ OLAN DETAY NEDİR?

Tesettür elbiseler ile alakalı kadınların en çok sorduğu sorulardan birisi de tesettür elbiselerde önemli olan kalite mi yoksa modeli mi sorusudur. Sizlere tavsiyemiz ucuz ürün alıp çok ürün almak yerine, az ama kaliteli ürün almanızdan yanadır. Gardırobunuzda az kıyafet olması sorun değildir. Önemli olan bu kıyafetlerin kaliteli olmasıdır demek yanlış olmaz sanırız. Aslında hem kalite hem de beğendiğimiz modelleri de seçebiliriz. Tesettür giyimde fırsatları, indirimleri yakalayarak markalı, kaliteli ve sevdiğiniz modelden elbiseleri uygun fiyata alabilirsiniz. Örneğin QRAS'ta tesettür elbise modellerine baktığınızda ürünlerin ne kadar kaliteli ve uygun fiyattan satıldığını göreceksiniz.