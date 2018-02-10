- Teröristlerin çok amaçlı kullandığı tünelleri ele geçirildi

AFRİN - Kilis'in karşısında bulunan Dikmetaş ile Yazıbağı köyleri Türk Silahlı Kuvvetleri ile Özgür Suriye Ordusu tarafından ele geçirilmesiyle birlikte yıllardır PKK/PYD terör örgütü tarafından çok amaçlı kullanılan tünekler ile yaşam merkezleri ele geçirildi.

5 yıl önce PKK/PYD terör örgütü tarafından Türkmenlerin çoğunlukta yaşadığı Dikmetaş ile Yazıbağı köylerinde yaşayan Suriyeliler zorla göçe zorlanmıştı.

6.5 kilometre uzunluğundaki tüneller ele geçirildi

Dikmetaş ile Yazıbağı köylerinin bulunduğu Burseye dağı ile Sarıkaya (Sakarya) tepeleri arasındaki bölge terör örgütü PKK/PYD tarafından çok amaçlı kullanılmak üzere tüneller, yaşam odaları ile eğitim merkezi yapıldı. Birden fazla bölgeye açılan tünellerin uzunluğu 6.5 kilometre uzunluğunda Türk Silahlı Kuvvetleri ile Özgür Suriye Ordusu tarafından ele geçirildi.

Yüzlerce terörist imha edildi

5 yıldır bölgeye hakim olmak için yığınak yapan PKK-PYD terör örgütü Türk Silahlı Kuvvetleri ile Özgür Suriye Ordusunun düzenlediği operasyona havadan uçaklar, karadan fırtına obüs topları, tank atışları ile Çok Namlulu Roketatarlar tarafından karadan destek vererek, 5 yıldır inşa edilen mevziler, tüneller, barınaklar imha edilerek ele geçirildi. Operasyon ile yüzlerce PKK/PYD terör örgütü üyesi imha edildi.

Bölgeye huzur ve güven geldi

Türk Silahlı Kuvvetleri ile Özgür Suriye Ordusunun Afrın kırsalında büyük başarıyla ilerlemesi nedeniyle köylerin PYD'nin kontrolündeki yerlerin bir bir ele geçirilmesi sivil vatandaşlara zarar gelmemesi nedeniyle bölgedeki köylerde yaşayan Suriyeliler arasında sevinç ile karşılandı.