Son dakika haber | Teröristlerden ambulansa keskin nişancı saldırısı
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Son dakika haber | Teröristlerden ambulansa keskin nişancı saldırısı

Son dakika haber | Teröristlerden ambulansa keskin nişancı saldırısı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haber: Suriye'nin kuzeyinde teröristler, içinde bir anne ve hasta kızının bulunduğu ambulansa ateş açtı.

Suriye'nin kuzeyinde teröristler, içinde bir anne ve hasta kızının bulunduğu ambulansa ateş açtı. Ölen veya yaralananın olmadığı keskin nişancı saldırısında ambulansın camı ve içindeki sağlık teçhizatında hasar meydana geldi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Türk Silahlı Kuvvetleri Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde güvenliğin sağlanmasının yanı sıra halkın sağlık, eğitim ve gıda ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik desteklerini sürdürüyor. Özellikle hastane ve sağlık ocaklarının bulunmadığı bölgelerde TSK unsurları devreye giriyor. Bu bölgelerde vatandaşlara sağlık taramaları yapılarak, hastaneye gitmesi gerekenler ambulanslarla sevk ediliyor. Bu kapsamda TSK tarafından Tel Abyad ilçesinin uluslararası M-4 yoluna en yakın konumdaki Tel Zikero köyünde sağlık taraması yapıldı. Muayene ve kontrollerde 2 yaşındaki bir bebeğin ileri tetkik ve tedavi için hastaneye götürülmesi gerektiği tespit edildi. Hasta bebek ve annesini hastaneye götürmek üzere yola çıkan TSK'ya ait ambulansa M-4 yolunun güneyinde teröristler tarafından keskin nişancı atışı gerçekleştirildi. Ölen veya yaralananın olmadığı saldırıda ambulansın camında ve içerisindeki sağlık teçhizatında hasar meydana geldi. - ANKARA

Son dakika haber | Teröristlerden ambulansa keskin nişancı saldırısı
Son dakika haber | Teröristlerden ambulansa keskin nişancı saldırısı
Son dakika haber | Teröristlerden ambulansa keskin nişancı saldırısı
Son dakika haber | Teröristlerden ambulansa keskin nişancı saldırısı
Son dakika haber | Teröristlerden ambulansa keskin nişancı saldırısı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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