Terkib-İ Çeşidiyye tarifi! Masterchef Terkib-İ Çeşidiyye nasıl yapılır? 10 Ağustos Terkib-İ Çeşidiyye yemek tarifi! Gerekli malzemeler!
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Terkib-İ Çeşidiyye tarifi! Masterchef Terkib-İ Çeşidiyye nasıl yapılır? 10 Ağustos Terkib-İ Çeşidiyye yemek tarifi! Gerekli malzemeler!

Terkib-İ Çeşidiyye tarifi! Masterchef Terkib-İ Çeşidiyye nasıl yapılır? 10 Ağustos Terkib-İ Çeşidiyye yemek tarifi! Gerekli malzemeler!
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Masterchef 10 Ağustos yarışmasında Terkib-İ Çeşidiyye yemeği damga vurdu. Peki Masterchef Terkib-İ Çeşidiyye nasıl yapılır? Terkib-İ Çeşidiyye yemeği için gerekli malzemeler nelerdir? Terkib-İ Çeşidiyye yemek tarifi! Terkib-İ Çeşidiyye nasıl yapılır? Terkib-İ Çeşidiyye yemek tarifi haberimizde...

Masterchef'te bugün birbirinden güzel yemekler yapıldı. Seyircilerin en merak ettiği konu Terkib-İ Çeşidiyye tarifi oldu. Peki en güzel Terkib-İ Çeşidiyye yemek tarifi nasıldır? Terkib-İ Çeşidiyye yemeği nasıl yapılır? Terkib-İ Çeşidiyye için gerekli malzemeler nelerdir?

TERKİB-İ ÇEŞİDİYYE HAZIRLANIŞI

Öncelikle kuşbaşı kuzu etini bir tencerede üzerini örtecek kadar su koyun ve suyunu çekene kadar pişirin.

Bir su bardağı ılık su içinde balı ve nar ekşisini iyice karıştırın,

Etlere tuz ve karışımı ilave edin ve tekrar kapağı kapalı ve kısık ateşte pişirin, suyu azaldıkça su ilave edin,

Kıymayı tuz ile küçük küçük köfte yapın et pişince içine köfteleri, kayısıyı, bademi ve eriği atın pişmeye bırakın,

Meyveler yumuşayınca elmaları ilave edin,

Yemek pişmeye başlayınca, bir bardak içinde suyla nişastayı çözün gül suyunu ilave edin ve yemeğin üzerine dökün,

Böylece yemek bağlanmış oldu, tuzuna bakın ve sıcak sıcak servis yapın.

TERKİB-İ ÇEŞİDİYYE MALZEMELER

500 gr kuzu kuşbaşı et

150 gr kuzu kıyma

100 gr kuru kayısı

100 gr kuru erik

100 gr kavrulmuş soyulmuş badem

2 tane soyulmuş yarım ay şeklinde doğranmış elma

1 tatlı kaşığı nar ekşisi

1 yemek kaşığından biraz süzme bal

1 tatlı kaşığı nişasta

1-2 damla gül suyu

Tuz

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Terkib-İ Çeşidiyye tarifi! Masterchef Terkib-İ Çeşidiyye nasıl yapılır? 10 Ağustos Terkib-İ Çeşidiyye yemek tarifi! Gerekli malzemeler! - Haberler
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