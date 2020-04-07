Tepebaşı Kaymakamı Yılmaz'da korona virüs tespit edildi
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Erdinç Yılmaz, Koronavirüs, Eskişehir, Tepebaşı, Yaşam

Tepebaşı Kaymakamı Yılmaz'da korona virüs tespit edildi

Eskişehir'de Tepebaşı Kaymakamı Erdinç Yılmaz'a yapılan korona virüs (Covid-19) testi pozitif çıktı.

07.04.2020 19:34 | Son Güncelleme: 07.04.2020 19:34
Tepebaşı Kaymakamı Yılmaz'da korona virüs tespit edildi

Eskişehir'de Tepebaşı Kaymakamı Erdinç Yılmaz'a yapılan korona virüs (Covid-19) testi pozitif çıktı. Yılmaz, alınan sonuç üzerine hastanede tedavi altına alındı.

Eskişehir'de Tepebaşı Kaymakamı Erdinç Yılmaz'da (44) görülen belirtiler üzerine Covid-19 şüphesiyle test yaptırıldı. Kaymakam Yılmaz'ın test sonucu pozitif çıkması üzerine hastanede tedavi altına alındığı belirtildi.

Öte yandan Kaymakam Erdinç Yılmaz'ın, bu süreçte temasta bulunduğu kişilere de korona virüs testi yapılacağı öğrenildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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