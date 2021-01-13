Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi: Onlar, Trump tarafından gönderilen yerli teröristlerdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi: Onlar, Trump tarafından gönderilen yerli teröristlerdi

13.01.2021 21:23 | Son Güncelleme: 13.01.2021 21:27
Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi: Onlar, Trump tarafından gönderilen yerli teröristlerdi

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, ABD Başkanı Donald Trump'ı sert sözlerle eleştirdi.

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, ABD Başkanı Donald Trump'ı sert sözlerle eleştirdi. Kongre binasına saldıran Trump destekçilerini, 'yerli terörist' olarak nitelendiren Pelosi, "Bu isyancılar, Başkan'ın sözleriyle gönderilen yerli teröristlerdi" ifadelerini kullandı.

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Kongre binasında ABD Başkanı Donald Trump'ın azil sürecini tartışmak üzere başlatılan oturumda konuştu. Pelosi, ABD Başkanı Trump'ı sert sözlerle eleştirerek, geçen hafta Kongre binasına saldıran kişileri 'yerli terörist' olarak nitelendirdi. Pelosi, "Bu isyancılar vatansever değildi. Onlar, karşılanması ve yönetilmesi gereken bir politik tabanın parçası değillerdi. Onlar yerli teröristlerdi ve adalet hüküm sürmeli. Ama bunlar aniden ortaya çıkmadılar. Buraya gönderildiler, buraya Başkan tarafından kışkırtıcı sözlerle gönderildiler. Kelimeler önemlidir. Gerçek önemlidir. Sorumluluk önemlidir" dedi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Hulusi Akar İlker Başbuğ Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Seda Sayan Cemal Hünal İrem Derici İbrahim Tatlıses
Spor Erol Bulut Caner Erkin Tolga Ciğerci Hamza Hamzaoğlu İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler İzmir Kongre Fenerbahçe Fatih Terim
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi: Onlar, Trump tarafından gönderilen yerli teröristlerdi - Haberler Dünya
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.1.2021 21:33:40. #1.15#
title