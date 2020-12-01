Temeli atıldı, 19 Mayıs'ta hizmete girecek
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ
Genişleyen sokak kısıtlamasının detayları netleşti! Bu akşam başlıyor

Temeli atıldı, 19 Mayıs'ta hizmete girecek

01.12.2020 17:58 | Son Güncelleme: 01.12.2020 18:03
Temeli atıldı, 19 Mayıs'ta hizmete girecek

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir'in katılımıyla bugün 153 Kent Yönetim Merkezi'nin temel atma töreni gerçekleşti.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir'in katılımıyla bugün 153 Kent Yönetim Merkezi'nin temel atma töreni gerçekleşti.

19 Mayıs 2021'de tamamlanarak hizmete girecek binanın teknolojik olarak çok nitelikli ve özellikli olacağını belirten Başkan Demir, "Samsun, büyükşehir belediyeleri içinde bilgi ve iletişim teknolojilerini en iyi şekilde kullanan bir belediye olacak" dedi.

Vatandaş ile Büyükşehir Belediyesi arasındaki iletişimi sağlayacak, problemlerin kısa sürede çözümü noktasında önemli bir misyon üstlenecek 153 Kent Yönetim Merkezi'nin temel atma töreni bugün yapıldı. Daire başkanları ve belediye bürokratlarının da yer aldığı temel atma töreninde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, 19 Mayıs 2021'de tamamlanacağını dile getirerek, "Buranın yan tarafında da seçim kampanyasında ifade ettiğimiz minibüs terminali yer alacak. Bu 17 ilçede ve merkezdeki ilçelerin mahallelerinden gelecek minibüslerin yer alacağı terminalle entegreli 153 Kent Yönetim Merkezi temel atma törenindeyiz. Öncelikle binamız hayırlı uğurlu olsun. Maliyeti 5 milyon TL'nin üzerinde. Teknolojik olarak çok nitelikli ve özellikli bir bina. Merkez içinde kuracağımız yazılım, bilgi teknolojileri, sistemiyle birlikte büyükşehir belediyelerine yepyeni bir ufuk açacak. Yazılımla beraber belediyenin tüm faaliyetlerini, hizmetlerini halkıyla irtibatlandıracak bir merkez olacak" diye konuştu.

Bunlar da ilginizi çekebilir

Kocasına yalan söyleyip geceyi yasak aşkıyla geçirdi, olay faciayla noktalandı
Kocasına yalan söyleyip geceyi yasak aşkıyla geçirdi, olay faciayla noktalandı
'20 milyon aşı gelecek' diyen Sağlık Bakanı Koca ilk uygulama için tarih verdi
"20 milyon aşı gelecek" diyen Sağlık Bakanı Koca ilk uygulama için tarih verdi
'Erdoğan'a rakip olsa hangisine oy verirsin?' anketi! Listedeki 6 isimden ikisi öne çıktı
"Erdoğan'a rakip olsa hangisine oy verirsin?" anketi! Listedeki 6 isimden ikisi öne çıktı

7'den 70' bütün insanlarının hayatlarına dokunacak projeleri hayata geçirdiklerini belirten Başkan Demir, "Belediyeler her alanda vatandaşına hizmet üreten kuruluşlardır. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nden sonra Anadolu'da yerel ve yatay kalkınmayı bundan sonra lokomotif olarak büyükşehir belediyeleri üstlenecekler. 31 Mart'ta görevi devraldıktan sonra Samsun'da altyapıdan üst yapıya, tarımdan turizme, 7'den 70'e bütün insanlarımızın hayatına dokunacak projeleri hayata geçiriyoruz. Geçmişte yapılan uygulamaların da üzerine ekleyerek geliştiriyoruz. Burası da belediyemizin halkımızla olan irtibatını sağlayan tek merkezdir. Dışı küçük, içi çok büyük. 4 bin 300 çalışanımızın sorumluluk alanlarındaki faaliyetlerini halkımızın hizmetine sunacak ve vatandaşlarımızla irtibatlandıracak bir merkezin temelini atıyoruz" şeklinde konuştu.

Buranın yazılım ve donanımlarının hazır olduğunu ifade eden Başkan Demir, "19 Mayıs'ta hizmete girecek. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurtuluşa giden ilk adımını attığı yerin yanında temelini attık. 102. seneyi devresinde binamızı devreye alacağız. Samsun, büyükşehir belediyeleri içinde bilgi ve iletişim teknolojilerini en iyi şekilde kullanan, bünyesindeki 4 bin 300 insanımızın görevlerini ve hizmetlerini de tanımlayan bir belediye olacak. Herkes kendi alanındaki performansını ölçecek" ifadelerini kullandı. - SAMSUN

Temeli atıldı, 19 Mayıs'ta hizmete girecek
Temeli atıldı, 19 Mayıs'ta hizmete girecek
Temeli atıldı, 19 Mayıs'ta hizmete girecek

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Şemdinli'de yapılacak mezbahanın temeli atıldı
Şemdinli'de yapılacak mezbahanın temeli atıldı
Alanya Macera Parkının temeli atıldı
Alanya Macera Parkının temeli atıldı
Kayseri'de ilkokul ve anaokulu temeli atıldı
Kayseri'de ilkokul ve anaokulu temeli atıldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Hulusi Akar Osman Kavala Bülent Arınç Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Demet Akalın Burcu Esmersoy İbrahim Tatlıses
Spor Falcao Orhun Ene Okan Buruk Yılmaz Vural Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kar Çocuk Pazar Aralık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Temeli atıldı, 19 Mayıs'ta hizmete girecek - Samsun
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.12.2020 18:05:43. #1.15#
title