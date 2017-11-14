Tekvandoda 2020 Tokyo Olimpiyatları'na Madalyalı Mesaj

CİHAN DEMİRCİ - Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin, uluslararası organizasyonlarda önemli dereceler elde ettiklerini belirterek, aynı başarıları 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda da gerçekleştirmeyi hedeflediklerini söyledi.



Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye Tekvando Federasyonunun bu yıl elde ettiği başarılarla dünyadaki en başarılı federasyon olduğunu savundu.



Dünya Tekvando Şampiyonası'nın haziran ayında Güney Kore'de düzenlendiğini anımsatan Şahin, "Milli takımımız 2 altın, bir gümüş madalya kazanarak bu şampiyonada ikinci oldu. Takip eden aylarda, diğer bütün kategorilerde, gençlerde olsun, yıldızlarda olsun Avrupa şampiyonlukları, dünya şampiyonlukları peş peşe geldi. Çok başarılı bir sezon geçirdik. Geçmiş yıllardaki başarıyı katlayarak 2017'de devam ettirdik. 2020 Tokyo Olimpiyatları'na giden yolda tekvando branşı, şu anda çok büyük netice elde etmiş durumda. Bugünkü başarılar, olimpiyatlara çok başarılı şekilde hazırlandığımızın ve orada çok güzel başarılar kazanacağımızın kanıtı." diye konuştu.



-"Milli takımın özverili çalışmaları devam ediyor"



Şahin, tekvandonun Türkiye'de sevilen bir spor haline geldiğini ifade etti.



Göreve geldikleri 2003'ten bu yana sporcu sayısında büyük bir artış olduğunu belirten Şahin, şunları kaydetti:



"Altyapıya çok önem verdik. Ekip arkadaşlarımızla, kulüplerimizle bütün Türkiye'de bir yapılanmanın çalışması içerisindeyiz. Antrenörlerimiz, kulüplerimiz bu işte gayretli. Başarı da gelince daha çok motive oluyorlar. Neticede, büyük organizasyonlar, başarılar arka arkaya gelmeye başlıyor. Milli takımın özverili çalışmaları devam ediyor. Türkiye'de yaklaşık 420 binin üzerinde sporcumuz var. 2003'te 90 binler civarındaydı, gelinen 14 yıllık süreç içerisinde güzel bir artış oldu. Hedefimiz sadece bu değil. Türk gençliğini spora kanalize ederek, yarışmacı sporcu kişiliğinin dışında iyi bir vatandaş modeli ortaya çıkarmak, zararlı alışkanlıklardan korumak Türkiye Tekvando Federasyonunun hedeflerinden birisidir. Bunda da başarıya ulaştığımızı görüyorum. 420 bin sporcunun içinde 80 bine yakın aktif sporcu var. Bunların hepsi Türkiye seçmelerinde, il seçmelerinde, il müsabakalarında yarışmaktadır."



-"Türkiye'yi dünyada en iyi şekilde temsil ediyoruz"



Türkiye'nin, dünyadaki tekvando federasyonlarında yönetim bazında en iyi şekilde temsil edildiğini dile getiren Şahin, Dünya Tekvando Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeliği ve Avrupa Tekvando Federasyonu Asbaşkanlığı'na seçildiğini söyledi.



Türkiye Balkan Tekvando Birliğinin de 13 yıldır başkanlığını yaptığını anlatan Şahin, şu değerlendirmede bulundu:



"Bir arkadaşımız Dünya Tekvando Federasyonunda finans ve editör dediğimiz kurula seçildi. Bir arkadaşımız da tekrar Avrupa Tekvando Federasyonu yönetimine seçildi. Avrupa'da Türkiye'yi üç kişi temsil ediyoruz. Dünya Federasyonunda ise bir editör muhasebeye bakan, bir de yönetim kurulu üyesi olarak görevimize devam ediyoruz. Hem Avrupa Tekvando Federasyonunda hem de Dünya Tekvando Federasyonunda güçlü bir şekilde devam ediyoruz. Özellikle bize her türlü desteği veren Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Sayın Başbakanımız Binali Yıldırım, Gençlik ve Spor Bakanımız Osman Aşkın Bak ile genel müdürümüze teşekkürlerimizi iletiyorum. Onlar tekvandoda başarılı olmamız için maddi ve manevi desteklerini hiçbir zaman esirgemediler. Biz de ülkemize madalya kazandırmak için gece gündüz çalışmayı sürdüreceğiz. Türkiye'yi dünyada en iyi şekilde temsil ediyoruz."