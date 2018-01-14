Tekvando Şampiyonasına Şahinbey Damgası

Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü, başarıdan başarıya koşmaya devam ediyor.

Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü, tüm spor dallarında olduğu gibi tekvando kategorisinde de önemli başarılara imza atmaya devam ediyor. 10-14 Ocak 2018 tarihleri arasında Antalya da yapılan Türkiye Gençler Tekvando Şampiyonası'na, Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü adına katılan Hasan Taştan 68 kiloda Türkiye ikinicisi olup, Gaziantep'e madalya ile dönerek göğsümüzü kabarttı. Zorlu şampiyonaya iyi konsantre olarak rakiplerini bir bir yenmeyi başaran Hasan Taştan, şampiyonada aldığı başarı ile Milli Takıma göz kırptı.

Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Cuma Güzel, elde edilen başarının şehir adına gurur verici olduğunu belirterek, "Sporcumuzun başarılarını daha da ileriye taşıması için elimizden geleni yapacağız. Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü, tekvando sporcuları ileride Gaziantep'imizi şampiyonalarda ve olimpiyatlarda en iyi şekilde temsil edecektir. Bu süreçte bizlerden desteklerini esirgemeyen Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'na teşekkür ediyorum" dedi. - GAZİANTEP