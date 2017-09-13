Teksüt, İstanbul Anadolu Yakası Bölge Müdürlüğü'nü Açtı

Teksüt, İstanbul Anadolu Yakası'nda yeni bir bölge müdürlüğü oluşturdu.

Türkiye'nin en büyük süt ve süt ürünleri kuruluşlarından Teksüt; İstanbul Avrupa, Bursa ve Ankara Bölge Müdürlüklerinden sonra Kuzey Marmara'daki müşterilerine daha iyi hizmet sunabilmek amacıyla İstanbul Anadolu Yakası Bölge Müdürlüğü'nü devreye soktu.

Ataşehir'de kurulan yeni bölge müdürlüğü ile ilgili bilgi veren Teksüt Satış ve Pazarlama Direktörü Murat Keleş, "Ürünlerimizi müşterilerimize sunan perakende noktalarına daha süratli, verimli ve kaliteli servis sunmak istiyoruz. O nedenle bu bölge müdürlüğünü oluşturduk. Buradan Anadolu yakasının yanı sıra İzmit (Kocaeli) ve Adapazarı'ndaki (Sakarya) iş ortaklarımıza da servis vereceğiz" diye konuştu.

Bölge müdürlüğü sayısını 4'e çıkardıklarını aktaran Murat Keleş, Teksüt olarak iç piyasadaki bulunabilirliklerini geliştirmeyi hedeflediklerini dile getirdi.

GENİŞ ÜRÜN YELPAZESİ SUNUYOR

Teksüt; UHT süt, beyaz peynir, kaşar peyniri, krem peynir, tereyağı, sürülebilir beyaz peynir, süzme peynir, labne, kaymak, yoğurt ve ayranın yanı sıra Mihaliç, Çeçil, Dil, Çerkez, Otlu, Urfa, Örgü, Üçgen, Misket ve Çubuk Peynir gibi 40'ı aşkın ürünüyle tüketicilere en yüksek kalitede süt ürünleri sunuyor.