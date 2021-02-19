Teksas'ta kış fırtınası: Havuzdan su taşıdılar
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Teksas'ta kış fırtınası: Havuzdan su taşıdılar

19.02.2021 14:55 | Son Güncelleme: 19.02.2021 14:59
Teksas'ta kış fırtınası: Havuzdan su taşıdılar

ABD'nin Teksas eyaletinde yaşayan 7 milyon insan kış fırtınası nedeniyle ağırlaşan hayat şartlarında mücadele verirken, bir çok kişi havuzlardan aldıkları suları evlerine taşıdı.

ABD'nin Teksas eyaletinde yaşayan 7 milyon insan kış fırtınası nedeniyle ağırlaşan hayat şartlarında mücadele verirken, bir çok kişi havuzlardan aldıkları suları evlerine taşıdı.

ABD'nin Teksas eyaletinde en az son 30 yılın en soğuk dönemi yaşanıyor. Eyalette yaklaşık 7 milyon insan eyalette su borularının donması ve fırtınanın da etkisiyle meydana gelen elektrik problemiyle mücadele ediyor. Ülkeyi kavuran büyük fırtına en az 24 kişinin ölümüne sebep oldu ve milyonlarca kişiyi elektriksiz bıraktı. Eyaletteki sorunun giderilmeye başlandığı açıklamalarına rağmen, pek çok insan su, tüp ve yiyecek için market ve benzinlikler önünde kuyruk oluşturdu. 

HAVUZDAN SU TAŞIDILAR

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde bir site sakinleri havuzdan kovalarla evlerine su taşıdığı görüntülenirken, Houston şehrindeki bir okulda da su borusunun patladığı ve zemin katları su bastığı görüldü.Hayvanların da hava koşulları nedeniyle olumsuz etkilendiği Teksas'ta bir kişi sokaktaki bir tavşanı arabasına alarak donma tehlikesinden koruduğu kaydedildi. 

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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