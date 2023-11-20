Xiaomi Redmi Note 13R Pro Tanıtıldı: Özellikler ve Fiyat

Akıllı telefon pazarının başarılı oyuncularından Xiaomi cephesinde yeni gelişmeler yaşanıyor. Çinli marka ülkemizde de sıklıkla tercih edilen Redmi markasına bir yeni model daha ekledi. Bu kapsamda kısa bir süre önce Redmi Note 13R Pro tanıtıldı. Peki akıllı telefon neler sunuyor? Redmi Note 13R Pro özellikleri ve fiyatı!

Redmi Note 13R Pro özellikleri

Redmi Note 13R Pro modelinde 6,67 inç FHD+ çözünürlüklü 120 Hz tazeleme hızı sunan delikli bir OLED panel yer alıyor. Cihazın panelinde 1.000 nit'e kadar parlaklık, 5.000.000: 1 kontrast oranı, 2160 Hz anlık dokunma örnekleme hızı ve 1920 Hz PWM karartma gibi özellikler de mevcut. Ayrıca sektör standartlarına göre oldukça ince çerçevelerle geliyor.

Akıllı telefonda kullanılan işlemci MediaTek Dimensity 6080. 6 nm mimariyle üretilen yonga seti; 2x 2.4 GHz ARM Cortex-A76 ve 6x 2.0 GHz ARM Cortex-A55 çekirdeklerine ek olarak Mali-G57 MC2 grafik birimine ev sahipliği yapıyor.

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Ön tarafta 16 Megapiksel selfie kamerası ve arka tarafta ise 108 Megapiksel ana ve 2 Megapiksel derinlik sensöründen oluşan çift kamera kurulumu karşımıza çıkıyor. Bunun dışında 12 GB LPDDR4x RAM ve 256 GB UFS 2.2 depolama alanıyla birlikte geliyor. Dahası, 33W hızlarında şarj olabilen 5.000 mAh'lik bir pile sahip ve kutudan çıkar çıkmaz Android 13 tabanlı MIUI 14 arayüzünü çalıştırıyor.

ÖzellikAyrıntı Ekran6,67 inç FHD+ OLED, 120 Hz tazeleme hızı, Delikli ekranParlaklık1.000 nit'e kadar parlaklıkKontrast Oranı5.000.000: 1Dokunma Örnekleme Hızı2160 HzPWM Karartma Hızı1920 HzİşlemciMediaTek Dimensity 6080, 6 nm mimariCPU2x 2.4 GHz ARM Cortex-A76, 6x 2.0 GHz ARM Cortex-A55GPUMali-G57 MC2RAM12 GB LPDDR4xDepolama256 GB UFS 2.2Ön Kamera16 Megapiksel selfie kameraArka Kameralar108 Megapiksel ana kamera, 2 Megapiksel derinlik sensörüPil Kapasitesi5.000 mAhŞarj Hızı33W hızlı şarjİşletim SistemiAndroid 13 tabanlı MIUI 14Fiyat1.999 Yuan (280 $)Renk SeçenekleriGece Yarısı Siyahı, Zaman Mavisi, Sabah Açık AltınSatış BaşlangıcıÇin'de, global satış için ilerleyen dönemlerde beklenti

Note 13R Pro fiyatı

Note 13R Pro'nun fiyatı 1.999 Yuan (280 $) olarak belirlendi. Gece Yarısı Siyahı, Zaman Mavisi ve Sabah Açık Altın gibi renk seçenekleriyle geliyor. Cihazın ilk olarak Çin'de satılacağını ve ilerleyen dönemlerde globale gelmesinin beklendiğini belirtelim.