WhatsApp, Büyük Gruplar İçin Sesli Sohbet Özelliğini Sunacak

Dünyanın en popüler mesajlaşma platformu olan WhatsApp, büyük gruplar için sesli sohbet özelliğini sunacak. Yeni özellikle sesli sohbet devam ederken mesajlaşmak mümkün olacak.

Dünyanın en popüler mesajlaşma platformu olan WhatsApp, yeni özellikler üzerinde çalışmaya devam ediyor. Platform, bu kez grupları ilgilendirecek bir özellik getiriyor. Haberlere göre WhatsApp, büyük gruplar için sesli sohbet özelliğini sunacak. Peki, bu özellik ne işe yarıyor? İşte detaylar!

Yeni özellikle sesli sohbet devam ederken mesajlaşmak mümkün olacak!

Dünya çapında milyonlarca kullanıcıya sahip olan WhatsApp, kullanıcı deneyimini artıracak yeni özellikler deniyor. Bunlardan biri de büyük gruplar için sesli sohbet özelliği oluyor. Discord benzeri bir alt yapıyla çalışacak olan özelliğin kullanıcılara da kolaylık sağlaması amaçlanıyor.

WhatsApp, sesli sohbet özelliği, daha çok büyük grupları yakından ilgilendiriyor. Söz konusu özellik; Telegram, Discord ve Slack benzeri özelliklere sahip olacak. 33 veya daha fazla kişiden oluşan gruplarda sesli sohbet başlatıldığı zaman gruptakilerin telefonları çalmayacak.

Biraz fedakarlık gerekli: WhatsApp güvenliğinizi arttırıyor ancak…

Öte yandan kullanıcılar, sesli sohbet sürerken mesajlaşmaya da devam edebilecek. Bu sayede görüşmeden çıkmaya gerek kalmadan gruba mesaj göndermek mümkün olacak. Ayrıca aramaya katılmayan kullanıcılar da etkileşim halinde olacak.

Yeni özellik, özellikle sesli görüşmeye katılmaya uygun olmayan veya katılmak istemeyen kullanıcılar için büyük kolaylık sağlayacak. Sesli sohbet özelliğinin önümüzdeki haftalarda herkesin kullanımına açılacağı bekleniyor. Ancak yine de tam anlamıyla bir tarih vermek mümkün değil.

Bununla birlikte platform, yeni özellikle kullanıcıların güvenliğini korumayı da ihmal etmiyor. Sesli sohbet özelliğinde uçtan uca şifreleme de yer alacak. Bundan dolayı da kalabalık gruplar için daha kullanışlı ve pratik olan özellik, güvenlik konusunda bir soruna da neden olmayacak.

Peki, siz WhatsApp sesli sohbet özelliği hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!