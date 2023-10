Türkiye'de Bir İlk: Engelsiz Kahramanmaraş Mobil Uygulaması Tanıtıldı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, engelli bireyler için erişilebilirlik sağlayan 'Engelsiz Kahramanmaraş' mobil uygulamasını tanıttı. Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, engellilerin ulaşabileceği bir formata dönüştürdükleri belediye hizmetlerini her geçen gün geliştirdiklerini belirtti.

Türkiye'de bir ilk olan 'Engelsiz Kahramanmaraş' mobil uygulamasının tanıtım toplantısı gerçekleştirildi. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, "Bizler belediye hizmetlerimizi her geçen gün engellilerimizin ulaşabileceği bir formata dönüştürüyoruz" dedi.

Özel bireyler için daha erişilebilir Kahramanmaraş noktasında faaliyetlerini sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Türkiye'ye örnek olacak bir projeyi daha hayata geçirdi. Türkiye'de bir ilk olan 'Engelsiz Kahramanmaraş' mobil uygulamasının tanıtım toplantısı gerçekleştirildi. Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Bekir Sincer, hayata geçirilen Engelsiz Kahramanmaraş mobil uygulamasına ilişkin katılımcılara bilgiler aktardı.

Tanıtım programında konuşan Türkiye Görme Engelliler Derneği (TURGED) Kahramanmaraş Şube Başkanı Mustafa Çakmak, "Engelsiz Kahramanmaraş uygulaması 1 yıllık bir çalışmanın ürünü. Bu uygulamanın hayata geçirilmesinde büyük emeği olan büyükşehir belediye başkanımız Hayrettin Güngör'e de teşekkür ediyorum" dedi.

Tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada özellikle son yıllarda özel vatandaşlara yönelik çok ciddi projelerin hayata geçirildiğini vurgulayan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, "Bugün çok anlamlı bir hizmetin tanıtım toplantısında bir aradayız. Ülkemizde cumhurbaşkanımızın liderliğinde AK Parti hükümetleri tarafından her alanda çok ciddi çalışmalar yapıldı. Özellikle engelli vatandaşlarımızın istihdamı, sosyal hayata entegrasyonu ve erişilebilirliğin artırılması noktasında çok ciddi aşamalar kat edildi. Bizler de bu hedefler doğrultusunda belediye hizmetlerimizi her geçen gün engellilerimizin ulaşabileceği bir formata dönüştürüyoruz. Kamu alanlarının ve toplu taşıma hizmetlerinin erişilebilir olması noktasında yoğun gayret gösterdik. Toplu taşıma araçlarımızın hepsinde bu standartları fazlasıyla karşılıyoruz. Geçtiğimiz yıllarda engellilerimize uygun son derece konforlu ve modern 10 aracı toplu taşıma filomuza kazandırdık. Toplu taşıma filomuza 10 yeni araç daha kazandırıyoruz. Bugün de özel vatandaşlarımıza yönelik hayata geçirdiğimiz 'Engelsiz Kahramanmaraş' mobil uygulamamızı hizmete alıyoruz. Biz her zaman engellilerimizin yanındayız, ihtiyaçlarını gidermek için gayretimizi sürdürüyoruz" diye konuştu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dr. Fatma Betül Sayan Kaya, "AK Parti olarak, medeniyetimizin kerim devlet anlayışını günümüzün sosyal devlet ilkesiyle harmanlayarak yeni bir model sunmuş bir iktidarız. Her bir vatandaşımıza eşit ve adil bir şekilde hizmet için yola çıkmış bir partiyiz. Bu anlamda da Cumhurbaşkanımızın liderliğinde özellikle engelli vatandaşlarımız için sayamayacağım kadar çok hizmeti hayata geçirdik. Belediyelerimiz de adeta birbirleriyle yarışır gibi sosyal belediyecilik uygulamalarını hayata geçiriyor. Bugün de Engelsiz Kahramanmaraş uygulamasının tanıtım toplantısında bir araya geldik. Buna şahitlik etmek gerçekten mutluluk verici. Başkanımızı ve emeği geçen herkesi tebrik ediyorum" dedi. - KAHRAMANMARAŞ