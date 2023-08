Steam Türkiye'de En Çok Satanlar Belli Oldu

Dünyada en fazla kullanıcıya sahip dijital oyun mağazası Steam, kısa süre önce Türkiye'de en popüler yapımlar listesini güncelledi. Böylelikle 25 Temmuz ve 1 Ağustos tarihleri aralığında en çok satanlar belli oldu.

İşte Steam Türkiye'de en çok satanlar!

Steam tarafından Türkiye için paylaşılan verilere göre Valve'ın 2012 yılında piyasaya sürdüğü Counter-Strike: Global Offensive, en çok satanlar listesinin birinci sırasında yerini aldı. Söz konusu yapım, konumunu uzun bir süredir koruyor.

En çok satan ikinci oyun ise Remnant 2 oldu. Yakın zamanda piyasaya sürülen yapım, başarılı bir çıkış yaptı. Öte yandan üçüncü sırada ise son günlerde adından sıkça söz ettiren Baldur's Gate 3 yer aldı. Listenin geri kalanına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Steam Türkiye'de 25 Temmuz ve 1 Ağustos tarihleri aralığında en çok satanlar şu şekilde sıralandı;

SıraOyunFiyatı 1Counter-Strike: Global OffensiveOynaması Ücretsiz2Remnant 2685,00 TL3Baldur's Gate 3799,00 TL4Red Dead Redemption 21.150,00 TL5Call of Duty6WarframeOynaması Ücretsiz7Apex LegendsOynaması Ücretsiz8Grand Theft Auto 5336,60 TL (-67%)9Assassin's Creed Valhalla699,00 TL10Tom Clancy's Rainbow Six Siege229,00 TL11Dead by Daylight169,00 TL12EA SPORTS FC 241.199,99 TL13Black Desert19,00 TL14Dying Light 2 Stay Human658,17 TL (-22%)15STARFIELD899,00 TL16Rust308,00 TL17HITMAN 3419,00 TL18BattleBit Remastered180,00 TL19EA SPORTS FIFA 23174,99 TL (-75%)20Call of Duty: Black Ops 3209,00 TL21Assassin's Creed Odyssey699,00 TL22Euro Truck Simulator 237,25 TL (-75%)23EA Play39,99 TL24PUBG: BATTLEGROUNDSOynaması Ücretsiz25Far Cry 6699,00 TL26Hunt: Showdown43,60 TL (-60%)27Warframe: Wisp Prime Access – Reservoirs Paketi221,00 TL28Far Cry 5405,00 TL29Mafia: Definitive Edition90,65 TL (-65%)30Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint269,00 TL

Peki sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? En çok satanlar listesinde görmeyi beklediğiniz bir oyun var mıydı? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.