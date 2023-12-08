Sahibinden.com, Emlak Sektöründe Dijital Dönüşüm İçin S-Sanal Tur Teknolojisini Kullanıyor

Emlak sektöründe dijital dönüşümün önemi giderek artıyor ve bu değişimde öncü adımlar atan platformlar, kullanıcı deneyimini ön planda tutarak fark yaratıyor. Sahibinden.com, geçtiğimiz yıl kendi Ar-Ge merkezinde geliştirdiği ve emlak profesyonellerinin kullanımına sunduğu 'S-Sanal Tur' teknolojisi ile bu alanda çığır açıyor.

Emlak sektöründe dijital dönüşümün önemi giderek artıyor ve bu değişimde öncü adımlar atan platformlar, kullanıcı deneyimini ön planda tutarak fark yaratıyor. Sahibinden.com, geçtiğimiz yıl kendi Ar-Ge merkezinde geliştirdiği ve emlak profesyonellerinin kullanımına sunduğu "S-Sanal Tur" teknolojisi ile bu alanda çığır açıyor.

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S-Sanal Tur, Sahibinden Pro uygulaması üzerinden sunulan bir yenilik olarak öne çıkıyor. Özellikle emlak profesyonellerinin iş süreçlerini daha etkili, kolay ve profesyonel hale getirmeyi amaçlayan bu teknoloji, şimdi de Gimbal cihazı entegrasyonu ile daha da gelişti. Sahibinden.com, kurumsal müşterilerin deneyimini zenginleştirmek ve iş akışlarını optimize etmek için S-Sanal Tur'a Gimbal cihazını entegre etti.

Emlak profesyonelleri, artık S-Sanal Tur Gimbal cihazıyla titreme olmadan, otomatik ve etkileyici Sanal Turlar hazırlayabiliyor. Bu özellik, Sahibinden.com'un Profesyonel Emlak Ofisi kullanıcıları için özel olarak geliştirilen Sahibinden Pro mobil uygulaması üzerinden sunuluyor. Kullanıcılar, gerçekçi bir ev gezme deneyimini ilanlarda yaşayabiliyorlar.

Bu teknolojinin en çarpıcı yanlarından biri, Türk mühendisler tarafından geliştirilmiş olması ve cep telefonlarıyla anında ilanlara eklenebilmesi. S-Sanal Tur, adım adım ev gezilebilmesine imkan tanıyan 3 boyutlu bir deneyim sunuyor. Sahibinden.com, bu teknolojiyi kullanıcılarına sunarken, aynı zamanda emlak profesyonellerinin iş verimliliğini artırmayı hedefliyor.

Sahibinden.com, Kurumsal üyelerine özel logolu ve yazılımlı 4 farklı gimbal cihazı sağlıyor. Özellikle bugünkü çekimde kullanılan Feivu Vimble 3 gimbal modeli, Sahibinden için özelleştirilmiş bir yazılım ile kullanıcıların hizmetinde.

Bu teknolojik gelişmeler, emlak sektöründe dijital dönüşümün ne kadar önemli olduğunu ve bu alanda yapılan yatırımların kullanıcı deneyimini nasıl etkilediğini gösteriyor. Sahibinden.com'un Sanal Tur teknolojisi, hem kullanıcılara gerçekçi deneyim sunarken hem de sektörde bir adım öne çıkarmak için büyük bir adım olarak karşımıza çıkıyor.

Emlak sektöründe dijitalleşme ve yenilik, Sahibinden.com'un öncülük ettiği bu teknoloji ile daha da ileri bir noktaya taşınıyor. Yenilikçi çözümler ve kullanıcı odaklı yaklaşımla Sahibinden.com, sektördeki varlığını daha da güçlendiriyor.