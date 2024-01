Redmi Note 13 Serisinin Fiyatı Belli Oldu

Geçtiğimiz aylarda kullanıcıların beğenisine sunulan Redmi Note 13 serisinin global macerası başlamak üzere. Akıllı telefonların küresel versiyonları son dönemde birçok sızıntı ve raporla gündeme gelirken, fiyat gibi konular da fazlasıyla merak ediliyordu. Peki global Redmi Note 13 ne kadardan satılacak?

Redmi Note 13 fiyatı ne kadar olacak?

Sektörde sızıntılarıyla bilinen leander, Redmi Note 13 serisinin fiyatlarını gözler önüne serdi. Buna göre standart modelin 6 GB RAM + 128 GB depolama sunan versiyonu 250, Pro'nun 8 GB + 128 GB sunan sürümü ise yaklaşık 350 dolardan satılacak.

Redmi note 13 series MRP So expected price imo Note 13 6-128: rs 18999 Note 13 pro 8-128- rs 24999 Note 13 pro+ 8-256- rs 29999 Let's hope these are the prices pic.twitter.com/QZaOebTAsJ — leander (@leander0905) December 30, 2023

Akıllı telefonların Çin ve global sürümleri arasında herhangi bir özellik veya tasarım farklılığının olması beklenmiyor. Son olarak serinin 4 Ocak'ta tanıtılması planlanıyor.

Global yolundaki Redmi Note 13 serisi kaç yıl güncelleme alacak?

Kullanıcılara fikir vermesi açısından serinin üst düzey özelliklere sahip Pro modelinin teknik özellikleri şöyle;