Nissan ve Peugeot, fiyatlara zam yaptı!
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Eylül ayının ilk gününde Nissan ve Peugeot otomobil fiyatları zamlandı. Peki geçtiğimiz aylarda ne kadardı?
Türkiye'de faaliyet gösteren neredeyse tüm otomotiv firmaları, 1 Ağustos itibariyle araç fiyatlarına devasa zamlar yaptı. Bugün ise Nissan, Hyundai ve Peugeot, binek otomobil fiyatlarında yaptığı zamla aşılması güç dediğimiz sınırları geçti. İşte ağustos ayı otomobil fiyatları…
Eylül ayında Nissan ve Peugeot otomobil fiyatları ne kadar zamlandı?
Geçtiğimiz dönemde Nissan'ın en popüler SUV modelleri arasında yer alan X-Trail dönemsel olarak stok problemleri sebebiyle piyasada bulunmuyordu. Bu sorunun yaz aylarında stok yenilemesiyle birlikte hafifleyeceği söyleniyordu.
Fakat şu anda güncel fiyat listesini kontrol ettiğimizde bu aracın kaldırıldığını görüyoruz. Dolayısıyla seyahat öncesi X-Trail almayı planlıyorsanız başka alternatiflere göz atmanızı tavsiye ediyoruz. Zira ne zaman stokta olacağı belirsizliğini koruyor.
Honda Civic fiyat listesi! Son durum ne?
Eylül ayında ise otomobil fiyatları geçtiğimiz aylara benzer oranda zamlandı. Genel olarak piyasaya baktığımızda ise haziran ayında yüzde 20 civarında, temmuzda yüzde 5 ila 10 arası, ağustosta da yine yüzde 5 ila 10 arası bir yükseliş oldu. İşte eylül ayı Nissan ve Peugeot otomobil fiyatları…
Nissan güncel fiyat listesi – Ağustos 2022
Qashqai fiyatları – Ağustos 2022
Juke fiyatları – Ağustos 2022 Micra fiyatları – Ağustos 2022
1.3 DIG-T 158PS paketler / FiyatEylül fiyatlarıAğustos fiyatları Temmuz fiyatlarıHaziran fiyatlarıMayıs fiyatlarıDüz Vites Tekna894 bin 500 TLDeğişmedi866 bin 800 TL764 bin 800 TL696 bin 400 TLX-Tronic CVT Tekna937 bin 900 TLDeğişmedi908 bin 900 TL802 bin 100 TL730 bin 400 TLX-Tronic CVT Designpack1 milyon 6 bin 400 TLDeğişmedi975 bin 300 TL859 bin 600 TL778 bin 900 TLX-Tronic CVT Skypack1 milyon 34 bin 700 TLDeğişmedi1 milyon 2 bin 700 TL883 bin 900 TL804 bin 800 TLX-Tronic CVT Skypack 4×41 milyon 82 bin 300 TLDeğişmedi1 milyon 48 bin 900 TL924 bin 900 TL841 bin 500 TLX-Tronic CVT Platinum Premium1 milyon 191 bin TLDeğişmedi1 milyon 154 bin 200 TL1 milyon 16 bin TL911 bin 200 TLX-Tronic CVT Platinum Premium 4×41 milyon 238 bin 700 TLDeğişmedi1 milyon 200 bin 400 TL1 milyon 57 bin TL948 bin 300 TL
1.0 DIG-T 115PS paketler/ FiyatEylül fiyatlarıAğustos fiyatlarıTemmuz fiyatlarıHaziran fiyatlarıMayıs fiyatlarıDüz Vites Tekna641 bin 300 TL619 bin 500 TL607 bin 400 TL529 bin 300 TL469 bin 900 TLDCT Tekna735 bin TL711 bin 300 TL697 bin 400 TL637 bin 100 TL574 bin 400 TLDCT Platinum803 bin 200 TL778 bin 200 TL763 bin TL696 bin 900 TL625 bin 400 TLDCT Limited Edition804 bin 200 TL788 bin 500 TL773 bin 100 TL706 bin 100 TL639 bin 800 TLDCT Platinum Perso827 bin TL 801 bin 500 TL785 bin 800 TL717 bin 800 TL650 bin 400 TLDCT Platinum Premium890 bin 500 TL863 bin 800 TL846 bin 900 TL773 bin 600 TL690 bin 800 TL
1.0 IG-T 92PS paketler/ FiyatEylül fiyatlarıAğustos fiyatlarıTemmuz fiyatlarıHaziran fiyatlarıMayıs fiyatlarıDüz Vites Visia–Satıştan kalktı500 bin 800 TL450 bin 900 TL392 bin 700 TLX-Tronic CVT Visia–Satıştan kalktı543 bin 100 TL488 bin 900 TL450 bin 800 TLX-Tronic CVT Tekna591 bin 300 TLDeğişmedi579 bin 200 TL521 bin 400 TL480 bin 700 TL
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Juke fiyatları – Ağustos 2022
Micra fiyatları – Ağustos 2022