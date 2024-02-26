Microsoft, Apple ile Bing için görüşmüş

Google'ın ABD'de devam eden antitröst davasındaki yeni mahkeme dosyaları, Microsoft ve Apple arasındaki ilginç anlaşmaları da ortaya koydu. Microsoft'un 2018 yılında Apple ile görüştüğü ve Bing arama motorunu şirkete satmaya veya ortaklık kurmaya çalıştığı ortaya çıktı.

Microsoft, Bing için Apple ile görüştü

Geçtiğimiz hafta Google tarafından açıklanan belgeler, şirketin arama pazarında adil şekilde rekabet ettiğini göstermek için yayınlandı. Dosyaya göre Microsoft yetkilileri, 2018 yılında Apple'ın Hizmetlerden Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Eddy Cue ile görüştü. Bu toplantı ise Bing'e ilişkin satın alım ve ortaklık seçenekleri masaya yatırıldı.

İddiaya Microsoft, Bing'in Apple'a doğrudan satılmasını talep etti. Satın alım dışında arama motoru teknolojisini hedef alan ortak bir girişim kurulmasını teklif etti. Ancak Cue ve diğer Apple yöneticileri, Bing'in Google'a rakip olamayacağını düşünerek teklifi reddetti.

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Microsoft'un arama alanına Google ile kıyaslanabilecek düzeyde yatırım yapmadığını belirttiler. Cue ayrıca Bing'in reklam organizasyonu ve para kazanma yetenekleriyle ilgili birçok soruna sahip olduğunu da söyledi. Bunun üzerine Microsoft'un Bing planları suya düştü.

Cue'nin Apple yönetimine verdiği yanıtlar belirsiz olsa da, görüşmelerin negatif şekilde sonuçlandığı görülüyor. Bunun üzerine Apple, Google Arama'yı iOS cihazlarına entegre etmek için Google ile anlaştı. Buna göre arama devinin, Apple'a 26 milyar dolardan fazla ödeme yaptığı bildirildi.

Microsoft bir süredir yapay zeka ile Bing'i ön plana çıkarmak istiyor olsa da, Google'a karşı başarılı olamadı. Özellikle reklamcılık konusunda hedefleri tutturamayan Bing'in geleceği belirsiz.