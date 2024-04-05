Meta, 2023'ün dördüncü çeyreğinde 40,1 milyar dolar gelir elde etti

Meta, dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden birisi olarak biliniyor. Zira firma; Instagram, Facebook, WhatsApp ve Giphy gibi popüler platformların sahibi. Aynı zamanda yapay zeka, AR/VR ve reklamcılık alanlarında da faaliyet gösteriyor. Son olarak Meta, 2023'ün dördüncü çeyreğine ilişkin finansal raporunu paylaştı. Böylelikle kaç para kazandığı belli oldu.

Meta 2023'ün dördüncü çeyreğine ilişkin finansal rapor

Meta'nın resmi web sitesi üzerinden paylaştığı finansal rapora baktığımızda şirketin 2024'ün dördüncü çeyreğinde 40,1 milyar dolar gelir elde ettiğini görüyoruz. Buna göre yıllık bazda yüzde 25 artış yaşandığını söyleyebiliriz. Yılın tamamında elde edilen gelir ise 134,9 milyar dolar seviyesinde.

Meta'nın dördüncü çeyrekteki maliyet ve giderlerinin ise 23,73 milyar dolar olduğunu görüyoruz. Yıllık bazda yüzde 8 oranında bir azalma söz konusu. Tüm yılın maliyet ve giderlerinin ise 134,9 milyar dolar olduğu bildiriliyor. Bu noktada firmanın 31 Aralık 2023 itibariyle 18,39 milyar dolar uzun vadeli borcu bulunduğunu da belirtelim.

Geçen senenin sonu itibariyle toplamda 67 bin 317 çalışanı olduğunu belirten şirket, aynı yılda personel sayısını yüzde 22 oranında azalttı.

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Aralık 2023'te Facebook'un günlük aktif kullanıcı sayısı ortalama olarak 2,11 milyar olarak kaydedildi. Aynı döneme ait verilere göre platformda reklam gösterimleri yüzde 28'lik bir artış gösterirken, reklamlar için ödenen ortalama ücret ise yüzde 9 oranında bir düşüş yaşadı.

Meta'nın metaverse birimi, yine zarar etti

Meta'nın Metaverse'e odaklanan Reality Labs birimi, 2023'ün dördüncü çeyreğinde 11 milyar dolar gelir etti ancak 46,5 milyar dolar zarar bildirdi. Bu rakam, 2022'de 13,7 milyar dolardı. Şirketin bu birimi yıllardır kar edememesine rağmen CEO Mark Zuckerberg, bu konuda inatçı davranıyor ve geleceğe olumlu bakmaya devam ediyor.

Meta'nın atacağı adımlar, firmanın geleceğini belirleyecek. Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.