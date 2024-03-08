Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, CNN Türk kanalında gündeme ilişkin önemli açıklamalar gerçekleştirdi. Yaptığı açıklamalarda çok ciddi düzenlemeler çalıştıklarını ifade eden Şimşek, kira sözleşmelerine ilişkin de önemli bir gelişmeyi paylaştı.

Kira sözleşmeleri artık e-devlet üzerinden yapılacak

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, yeni üzerinde çalıştıkları yeni düzenlemelere değindi. 420 binden fazla kapıyı çalarak detaylı bir analiz sonucunda bazı kararlar aldıklarını açıkladı. Şimşek'in açıklamalarına göre artık kira sözleşmeleri e-Devlet üzerinden yapılacak.

Şimşek, kayıt dışı ekonomiyle mücadele ile ilgili de önemli açıklamalar yaptı. Buna götr düşük KDV oranıyla fiş kesilmesinin önlenmesi için yeni POS cihazları kullanılacak. Bu durum haziran ayından itibaren geçerli olacak.

Mehmet Şimşek'in açıklamaları şu şekilde;

"Kayıt dışı ile mücadele ederek, bütçe açığını daha kalıcı bir şekilde kontrol altına alacağız. Kayıt dışılık hak yemek demektir. Niyetimiz kira sözleşmelerini e-Devlet'ten yapmak. Son iki ayda 420 binden fazla kapıyı çaldık, elimizdeki bilgilerle, fiili durumu karşılaştırdık. Bizim amacımız gönüllü uyumu artırmak. Bu ayın sonunda kira beyannamesi verilmesi lazım. Bu kira beyannamelerini verilmesini sağlamak bizim açımızdan önemli."