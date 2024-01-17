IMEI Kaydı İçin Ödenen Ücretler Devletin Kasasını Doldurdu

Son yıllarda Türkiye'de yükselen enflasyon ve artan döviz kuru, insanların yurt dışından telefon getirme yoluna itti. Satın alacak para olduğu taktirde telefonu getirmek kolay olsa da cihazın Türkiye'de kullanılabilmesi için kayıt ettirilmesi gerekiyor. Tabii bunun için de bir ücret ödenmesi gerekiyor.

Son yıllarda IMEI kaydı yapmak için ödenmesi gereken ücret ciddi oranlarda artırıldı. Durum böyle olunca devletin bundan ne kadar kazandığı da merak ediliyordu. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bu soruya cevap verdi. İşte ayrıntılar…

815 bin telefon için IMEI kaydı gerçekleştirildi

2015 yılında IMEI kayıt ücreti 131 TL idi. Bu miktar 2016'da 138 TL, 2017'de 149 TL, akabinde 2018 yılında ise 500 TL'ye çıkarıldı. 2019'da 1.500 TL olarak gündeme gelen IMEI kayıt ücreti, 2023'te ise ciddi seviyede bir artışla çok konuşuldu. Öyle ki 8 Temmuz 2023'ten itibaren 20 bin TL oldu. IMEI kayıt ücreti, 2024 yılına geldiğimizde ise 31 bin 692 TL olarak belirlendi.

Bugün ise Hazine ve Maliye Başkanı Mehmet Şimşek, dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Şimşek tarafından paylaşılan bilgilere göre 1 Ocak 2023 – 21 Kasım 2023 tarihleri arasında 815 bin 289 adet telefon için IMEI kaydı gerçekleştirildi. Devlet, bundan 6 milyar 237 milyon 244 bin 307,50 TL tahsil etti.

Yurt dışı telefonlar için düzenleme! IMEI kayıt süresi uzuyor

7 Temmuz 2023'te IMEI kayıt ücretinin 20 bin TL'ye çıkacağı açıklanmıştı. Bunun üzerine vatandaşlar, 6 bin 91 TL ödeyerek yenileme işlemi yapmak için ilgili kurumlara akın etti. Ancak daha sonrasında bu ücretten kayıt yaptıran kişilere kaydın bulunamadığına dair bilgi gitti ve 20 bin TL ödeme yapılması istendi.

Tabii bu durumda binlerce kişi mağdur oldu. Akabinde 6 bin 91 TL'nin geri alınabileceği açıklandı. Tam bu noktada Mehmet Şimşek, 39 bin 70 adet geri ödeme için düzeltme işleminin başlatıldığı bilgisini de paylaştı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in ilgili açıklaması şu şekilde;

1 Ocak 2023 – 21 Kasım 2023 tarihleri arasında 815 bin 289 adet telefon kayıt harcı ödemesinin yapıldığı tespit edilmiş olup, toplam tahsilat miktarı 6 milyar 237 milyon 244 bin 307,50 TL'dir. Diğer taraftan, 7 Temmuz 2023 tarihinde yapılan ödemelerden 39 bin 70 adet ödeme için vergi dairesi müdürlüklerince düzeltme işlemi başlatılmıştır.

Mehmet Şimşek

Yıllara göre IMEI kayıt ücreti

Yıl IMEI Kayıt Bedeli 2015131 TL2016138 TL2017149 TL2018500 TL20191.500 TL20201.838 TL20212.006,20 TL20222.732,40 TL2023 – 8 Temmuz öncesi6.091 TL2023 – 8 Temmuz sonrası20.000 TL202431.692 TL

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